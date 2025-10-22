Более 7 тысяч семиклассников Подмосковья прошли диагностику по математике

22 октября 2025, 09:21

оригинал Фото: Министерство образования Московской области

21 сентября свыше 7 тысяч учеников 7-х классов из 269 школ Подмосковья приняли участие в региональной диагностической работе (РДР) по математике углублённого уровня, сообщает Министерство образования Московской области.







Это третья работа из осеннего цикла, который также включает диагностику для 5-х и 8-х классов, сообщили в пресс-службе регионального Минобра.



Диагностика направлена на оценку освоения программы по математике. В задания включены темы чисел и вычислений, комбинаторики, текстовых задач, окружности и круга.



Семиклассники выполняли восемь заданий разного уровня сложности за один урок — 45 минут. Максимальный результат — 12 баллов, положительная отметка ставится при четырёх.

Работа проходила в электронном формате: задания с краткими ответами проверяются автоматически, а три задания с развёрнутыми ответами оценят эксперты в системе «ЕАИС ОКО».



Индивидуальные результаты станут доступны 27 октября. Полученные данные помогут педагогам скорректировать обучение. Осенний цикл РДР завершится 28 октября диагностикой для 10-х классов.

