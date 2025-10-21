В Московской области дорожную технику подготавливают к зимнему сезону

21 октября 2025, 17:51

оригинал Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Дорожные службы Подмосковья готовят регион к предстоящей зиме. Для уборки снега и обеспечения безопасности движения на дорогах будут задействованы более 2,7 тысячи единиц специальной техники, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.