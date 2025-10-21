Достижения.рф

В Московской области дорожную технику подготавливают к зимнему сезону

оригинал Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Дорожные службы Подмосковья готовят регион к предстоящей зиме. Для уборки снега и обеспечения безопасности движения на дорогах будут задействованы более 2,7 тысячи единиц специальной техники, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.



Подготовка включает переоборудование машин и закупку нового оборудования: около 550 единиц ручной и навесной техники для уборки тротуаров и посадочных площадок. На производственных базах уже создан запас в 690 тысяч тонн противогололёдных материалов.

Всего на региональной сети будут работать более 2 тысяч дорожных специалистов, включая сотрудников Мосавтодора. Для борьбы со скользкостью подготовлено 690 тысяч тонн противогололёдных материалов.

В рамках зимнего содержания дорожники также продолжат ремонт покрытия и элементов инфраструктуры. Контроль за работой и выходом техники будет осуществляться через системы СКПДИ и РНИС.

Актуальную информацию о состоянии дорог и транспорте можно найти в официальных каналах Подмосковья в Telegram и MAX.

Дайана Хусинова

