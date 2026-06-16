Более 70 детей прошли обследование у специалистов НИКИ детства
Видео: пресс-служба администрации г.о. РаменскийСпециалисты Научно-исследовательского клинического института детства Минздрава Московской области провели очередной выездной прием в Раменской больнице. Консультации и обследования получили более 70 юных пациентов.
Медики организовали работу в два этапа. Сначала дети сдали экспресс-анализы в мобильной лаборатории, после чего результаты изучили профильные специалисты. Прием вели нефролог, невролог и кардиолог. Кроме того, пациентам выполнили электрокардиографию и ультразвуковые исследования.
Как отметила заведующая детским поликлиническим отделением Раменской больницы Наталья Кашлакова, специалисты НИКИ детства регулярно посещают медицинское учреждение. Направление на консультацию выдает участковый педиатр, а перед приездом врачебной бригады сотрудники поликлиники информируют родителей о дате приема и помогают выбрать удобное время посещения.
«Таким образом, визиты таких квалифицированных специалистов дают нам возможность оказать всю необходимую медицинскую помощь детишкам Раменского округа рядом с домом», — подчеркнула она.Следующий выезд специалистов НИКИ детства запланирован на 21 июля 2026 года. Прием пройдет в детской поликлинике по адресу: Раменское, улица Махова, дом 19.