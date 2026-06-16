Жители Подмосковья могут решать судьбу своего МКД через «Госуслуги Дом»
Участвовать в общих собраниях собственников жилья можно дистанционно — с помощью приложения «Госуслуги Дом». Об этом жителям Московской области рассказали в региональном министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Процесс организован следующим образом: инициатор запускает онлайн-голосование в системе ГИС ЖКХ, а жители принимают решение через «Госуслуги Дом».
«Приложение позволяет не только отдать голос за тот или иной вариант, но и заранее ознакомиться с материалами и изучить повестку», — говорится в сообщении.Перед электронным собранием собственников пользователю приходит уведомление, а потом есть возможность посмотреть результаты.
Кроме того, через «Госуслуги Дом» можно подавать заявки в управляющую компанию и отслеживать их статус, а также общаться с соседями в защищённом чате.