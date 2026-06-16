Жители Подмосковья могут решать судьбу своего МКД через «Госуслуги Дом»

16 июня 2026, 15:03

оригинал Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Участвовать в общих собраниях собственников жилья можно дистанционно — с помощью приложения «Госуслуги Дом». Об этом жителям Московской области рассказали в региональном министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.





Процесс организован следующим образом: инициатор запускает онлайн-голосование в системе ГИС ЖКХ, а жители принимают решение через «Госуслуги Дом».





«Приложение позволяет не только отдать голос за тот или иной вариант, но и заранее ознакомиться с материалами и изучить повестку», — говорится в сообщении.