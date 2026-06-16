ЦУР «Бизнес» Подмосковья обработал уже более 37 500 обращений

16 июня 2026, 16:15

оригинал Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Подмосковный Центр управления регионом «Бизнес» за время работы принял свыше 37 500 обращений от предпринимателей региона. Об этом рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.





По её словам, успешно решены вопросы по большинству заявлений, и лишь 162 обращения находятся в работе у профильных специалистов.

«В основном обращения предпринимателей в ЦУР «Бизнес» связаны с мерами господдержки, созданием и функционированием бизнеса, подбором земли и объектов недвижимости для предпринимательской деятельности. С 2023 года, когда мы запустили этот инструмент решения проблем бизнеса, туда обратились десятки тысяч раз», – отметила Зиновьева.