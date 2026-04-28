Более 70 работников подмосковной скорой наградили в профессиональный праздник

28 апреля 2026, 19:03

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

В Люберецком дворце культуры прошло торжественное мероприятие в честь Дня работника скорой медицинской помощи. Там собрались представители 54 подстанций региона, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.





Награды от губернатора Московской области, федерального и регионального министерств здравоохранения, медицинского профсоюза Подмосковья и депутатского корпуса получили более 70 работников экстренной службы. Их отметили за вклад в медицинское обслуживание населения и высокий профессионализм.

«54 подстанции, 92 поста… Но главная ценность скорой помощи Московской области – наши сотрудники. Спасибо за то, что вы выбрали эту трудную профессию. Вы не просто работаете с пациентами, а спасаете человеческие жизни, прилагая для этого максимум усилий. Рад, что ваш труд сегодня оценён, что лучшие из вас получили заслуженные награды. Верю, что наша служба станет ещё профессиональнее, ещё быстрее. Всё у нас впереди! Низкий поклон вам за вашу работу, дорогие коллеги», – сказал исполняющий обязанности главврача подмосковной скорой Константин Егоров.