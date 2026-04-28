В Подмосковье с начала года через мессенджер MAX закрыли около 150 000 больничных
Жители Подмосковья с начала года закрыли около 150 000 больничных листов через мессенджер MAX. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.
Для закрытия больничного жителям региона не нужно посещать поликлинику. Для этого можно записаться на телемедицинскую консультацию. Такая функция доступна в том числе в чат-боте Денис в мессенджере MAX. Чтобы воспользоваться услугой, важно иметь прикрепление к поликлинике.
«Закрыть больничный лист можно не выходя из дома через чат-бот в MAX. С начала года жители Подмосковья воспользовались этой возможностью почти 150 000 раз. Врач консультирует дистанционно и закрывает больничный. Жители Подмосковья в этом году закрыли почти 150 000 больничных через MAХ», – пояснила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.Как напомнили в министерстве, запись на онлайн-консультацию с врачом оформляется в MAX в несколько кликов. В чат сразу поступает ссылка для подключения, а за два часа до приёма – напоминание.
Записаться на телемедицинскую консультацию можно также через приложение «Добродел:Телемедицина», региональный портал госуслуг «Здоровье», по телефону горячей линии 122 или на приёме у лечащего врача.