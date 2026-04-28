В Подмосковье девочка получила тяжёлое поражение печени и селезёнки из-за котёнка

28 апреля 2026, 16:19

Инфекционисты Детского научно-клинического центр имени Л.М. Рошаля спасли девочку с тяжёлым поражением внутренних органов, полученным из-за котёнка. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.





Ребёнка в тяжёлом состоянии доставила в клинику бригада скорой помощи. У пациентки наблюдались температура тела 40 градусов, вялость и симптомы кишечной инфекции. Врачи диагностировали у неё диссеминированный бартонеллёз. Это тяжёлая форма бактериальной инфекции, которая передаётся через царапины кошек.



Как выяснилось, в январе семья приютила котёнка, который не был привит и не проходил обследований. Именно контакт с животным и привёл к заболеванию, которое без правильного лечения может вызвать необратимые поражения внутренних органов.

«При диссеминированном бартонеллёзе бактерии с током крови разносятся по всему организму, поражая многие системы организма. В ходе обследования мы увидели шокирующую картину: во всех сегментах печени и селезёнки у ребенка нашли множественные образования. Мы выполнили биопсию печени и подтвердили редкий диагноз. Провели пациентке консервативное лечение, внутривенную терапию несколькими антибиотиками», – рассказала заведующая инфекционным отделением ДКЦ Маргарита Велиадзе.