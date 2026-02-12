В Красногорске провели подготовку к конкурсу «За нравственный подвиг учителя»
В Красногорске 11 февраля провели региональный семинар, посвящённый подготовке и проведению Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя». Встречу организовали Министерство образования Московской области вместе с Московской митрополией Русской Православной Церкви, сообщили в пресс-службе подмосковного ведомства.
На семинар приехали педагоги Подмосковья, методисты и кураторы конкурса, а еще — представители епархиальных отделов религиозного образования и катехизации. Участники подробно разобрали этапы проведения конкурса, обсудили современные подходы к воспитательной работе и рассказали о своём практическом опыте.
С приветственными словами к педагогам обратились министр образования Московской области Ингрид Пильдес и председатель Межъепархиального отдела по координации духовно-просветительской и образовательной деятельности Московской митрополии протоиерей Сергий Якимов.
Заведующий сектором мероприятий и конкурсов Синодального отдела религиозного образования и катехизации иеромонах Трифон (Умалатов) рассказал о ключевых этапах организации конкурса и требованиях к участникам. В конце встречи специалисты наметили дальнейшие шаги по развитию конкурсного движения в регионе и обсудили, как привлечь больше педагогов к участию.
Читайте также: