В Красногорске провели подготовку к конкурсу «За нравственный подвиг учителя»

12 февраля 2026, 11:07

оригинал Фото: пресс-служба Министерства образования Московской области

В Красногорске 11 февраля провели региональный семинар, посвящённый подготовке и проведению Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя». Встречу организовали Министерство образования Московской области вместе с Московской митрополией Русской Православной Церкви, сообщили в пресс-службе подмосковного ведомства.