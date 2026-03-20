Более 700 школьников посетили фестиваль профессий в Бронницах
19 марта в Бронницком автомобильно-дорожном колледже прошёл фестиваль профессий «Путь навыков». Мероприятие организовали региональный Центр опережающей профессиональной подготовки совместно с Министерством образования Московской области.
Участниками стали свыше 700 учащихся 8–9 классов из школ Раменского округа и Бронниц. Перед началом программы школьников приветствовали директор колледжа Светлана Букреева, руководитель управления образования Бронниц Алла Владимирова и главный конструктор компании «Интеграл» Максим Коньков.
В рамках фестиваля для участников провели серию мастер-классов по различным направлениям. Специалисты колледжа представили такие компетенции, как операционная логистика, организация перевозок, сварочные технологии (в рамках федерального проекта «Профессионалитет»), ремонт и обслуживание легковых и грузовых автомобилей, а также тяжёлой техники, кузовной ремонт и окраска, сетевое и системное администрирование.
К проведению мастер-классов также присоединились другие образовательные учреждения, в том числе профессиональный колледж «Московия», Авиационный техникум имени В.А. Казакова, Воскресенский колледж и Раменский дорожно-строительный техникум.
Фестиваль «Путь навыков» проходит на регулярной основе в разных городских округах Подмосковья и ежегодно привлекает более 15 тысяч школьников. Его цель — познакомить подростков с востребованными профессиями, особенностями профессиональной деятельности и необходимыми навыками, а также помочь в выборе будущей карьеры.
