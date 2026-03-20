В Подмосковье открыт приём заявок на детский театральный фестиваль
Московский областной театр драмы и комедии объявил о начале приёма заявок на II региональный детский фестиваль театральных студий — спутник проекта «Учитель и ученики», сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
К участию приглашаются молодёжные любительские театральные коллективы Подмосковья, представляющие драматические спектакли на русском языке вне зависимости от жанра и формы постановки.
Фестиваль пройдет с 30 мая по 1 июня на сцене Московского областного театра драмы и комедии в Богородском городском округе. Ожидается, что событие объединит начинающих актёров, педагогов и всех, кто интересуется театральным искусством региона. Проведение фестиваля приурочено к Международному дню защиты детей — в эти дни сцена театра будет предоставлена юным артистам.
В рамках программы запланированы показы спектаклей, мастер-классы от профессиональных актёров и режиссёров, а также круглый стол для руководителей студий, посвящённый вопросам театральной педагогики и развитию детских коллективов.
Подать заявку можно на официальном сайте театра в разделе «Проекты». Приём заявок открыт до 15 апреля.
Фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области и Союза театральных деятелей Российской Федерации. Его цель — поддержка и развитие детского театрального творчества в регионе.
