Расписание электричек Курского и Рижского направлений изменится 21 марта

20 марта 2026, 16:41

График движения пригородных поездов, курсирующих на МЦД-2, Курском и Рижском направлениях, изменится в субботу, 21 марта, из-за работ в районе станции Царицыно. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МЖД.





Технические окна назначены в интервале между 11:00 и 17:00. В это время в границах станции будут проводить надвижку пролётного строения автомоста.





«Наиболее существенные изменения в расписании будут с 14 до 17 часов — во время перекрытия второго пути. У некоторых электричек изменится время отправления и прибытия, длина маршрута и количество остановок. А ряд составов отменят», — говорится в сообщении.