В Серпухове стартовал проект по с/х профориентации школьников

оригинал Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Пилотный проект по профориентации в агропромышленной сфере стартовал в Туровской школе округа Серпухов. Участниками проекта стали старшеклассники. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.



Инициатива направлена на знакомство подрастающего поколения с сельским хозяйством, которое развивается в их регионе.

«На встречу со школьниками пришёл пчеловод и основатель пасеки «Медовый сад» Иван Козарский. Он рассказал ребятам о своей работе и объяснил, что мёд в Серпухове получается особенно вкусным из-за хорошей экологической ситуации и соседства с Приокско-Террасным заповедником», — говорится в сообщении.
Зимой в Туровской школе открылся агротехнический класс. Ученики там углублённо изучают биологию и химию, а входить в профессию им помогут местные агропредприятия и Тимирязевская академия.
Лев Каштанов

