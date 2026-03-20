В Серпухове стартовал проект по с/х профориентации школьников
Пилотный проект по профориентации в агропромышленной сфере стартовал в Туровской школе округа Серпухов. Участниками проекта стали старшеклассники. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Инициатива направлена на знакомство подрастающего поколения с сельским хозяйством, которое развивается в их регионе.
«На встречу со школьниками пришёл пчеловод и основатель пасеки «Медовый сад» Иван Козарский. Он рассказал ребятам о своей работе и объяснил, что мёд в Серпухове получается особенно вкусным из-за хорошей экологической ситуации и соседства с Приокско-Террасным заповедником», — говорится в сообщении.Зимой в Туровской школе открылся агротехнический класс. Ученики там углублённо изучают биологию и химию, а входить в профессию им помогут местные агропредприятия и Тимирязевская академия.