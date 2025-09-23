Штат школ в Лобне полностью укомплектовали благодаря мерам поддержки
В Лобне меры поддержки педагогов помогли полностью укомплектовать штат школ. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковной «Единой России».
В образовательных учреждениях муниципалитета работают 593 учителя, 412 воспитателей и 186 младших воспитателей. Для привлечения кадров по инициативе ЕР и подмосковного правительства специалистам предлагают единовременные выплаты, компенсацию аренды жилья и другие меры поддержки.
«Сегодня 38 молодых педагогов в округе уже получают выплаты. Единовременная поддержка при трудоустройстве составляет 50 тысяч рублей, через два года работы – 100 тысяч. Кроме того, ежемесячно в течение трёх лет учителя получают по шесть тысяч рублей», – рассказала депутат местного Совета от «Единой России» Оксана Букина.
Сумма компенсации аренды жилья достигает 30 тысяч рублей для учителей начальных классов, математики, русского языка и литературы, физики, биологии, химии и информатики, для педагогов по другим направлениям – 20 тысяч рублей.
Региональную выплату на компенсацию аренды жилья получают 72 учителя, муниципальную – 22 педагога и 21 воспитатель. Специалистам доступна и программа социальной ипотеки.