Штат школ в Лобне полностью укомплектовали благодаря мерам поддержки

23 сентября 2025, 14:59

оригинал Фото: пресс-служба администрации г. о. Лобня

В Лобне меры поддержки педагогов помогли полностью укомплектовать штат школ. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковной «Единой России».





В образовательных учреждениях муниципалитета работают 593 учителя, 412 воспитателей и 186 младших воспитателей. Для привлечения кадров по инициативе ЕР и подмосковного правительства специалистам предлагают единовременные выплаты, компенсацию аренды жилья и другие меры поддержки.

«Сегодня 38 молодых педагогов в округе уже получают выплаты. Единовременная поддержка при трудоустройстве составляет 50 тысяч рублей, через два года работы – 100 тысяч. Кроме того, ежемесячно в течение трёх лет учителя получают по шесть тысяч рублей», – рассказала депутат местного Совета от «Единой России» Оксана Букина.