Подать заявку на научные и инновационные гранты в Подмосковье можно онлайн

25 сентября 2025, 10:37

оригинал Фото: iStock/gorodenkoff

В Московской области упростили процесс подачи заявок на грантовую поддержку в сфере науки и инноваций. Теперь это можно сделать онлайн через региональный портал госуслуг, сообщили в Министерстве госуправления, ИТ и связи Подмосковья.