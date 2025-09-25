Достижения.рф

Подать заявку на научные и инновационные гранты в Подмосковье можно онлайн

оригинал Фото: iStock/gorodenkoff

В Московской области упростили процесс подачи заявок на грантовую поддержку в сфере науки и инноваций. Теперь это можно сделать онлайн через региональный портал госуслуг, сообщили в Министерстве госуправления, ИТ и связи Подмосковья.



Соискателям больше не нужно лично приходить в ведомства. Достаточно пройти авторизацию через ЕСИА и заполнить электронную форму.

Перевод услуги в цифровой формат сделал процесс быстрее и удобнее: срок рассмотрения заявки сократили с 60 до 45 рабочих дней, а объём бумажной работы уменьшили на 15%.

Ежегодные премии губернатора Московской области в сферах науки, технологий, техники и инноваций присуждают за достижения в коммерциализации выдающихся научных и научно-технических результатов. Подать заявку — здесь.

Ирина Паршина

