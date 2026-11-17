17 ноября 2026, 15:56

оригинал Фото: пресс-служба партии «Единая Россия» в МО

В Московской области приступили к исполнению наказов жителей для Народной программы «Единой России». Для их отработки в регионе создано девять программных комиссий с участием представителей регионального правительства и депутатов всех уровней.





Больше всего обращений поступило по вопросам благоустройства, ЖКХ и здравоохранения. Об этом на оперативном совещании с губернатором Подмосковья Андреем Воробьёвым рассказал секретарь регионального отделения «Единой России», председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.



Обращения изучили и распределили по уровням. Сейчас в работе находятся 742 000 наказов, ещё около 177 000 требуют уточнения.

«Это наказы, в которых не указана конкретная проблема либо нет привязки к адресу. Мы свяжемся с заявителями и выясним суть предложений, а затем возьмём в работу. Ни один наказ не будет снят с контроля», ‒ пообещал Брынцалов.

Фото: пресс-служба партии «Единая Россия» в МО

«Это, например, строительство магистрального водопровода для подключения Лыткарина к системам «Мосводоканала», реконструкция культурного центра «Союз» в Малаховке, строительство нового хирургического корпуса Московского областного онкологического диспансера в Балашихе. По каждому объекту будут сформированы группы общественного контроля из жителей и депутатов», ‒ рассказал Брынцалов.

Фото: пресс-служба партии «Единая Россия» в МО

«В условиях продолжающейся спецоперации и непростой обстановки важно сохранить все социальные программы, продолжить развитие территорий».

Народная программа «Единой России», собранная в 2021 году, выполнена практически полностью. Построено и отремонтировано более 400 школ и свыше 250 детсадов. Появилось более 100 новых больниц, поликлиник и амбулаторий, реализованы крупные транспортные проекты. Это ЦКАД, Мытищинская хорда, ЮЛА, новые развязки и путепроводы, ‒ рассказал председатель Мособлдумы.