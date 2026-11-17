В Подмосковье в этом году удалось реализовать свыше 330 проектов трансформации
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв обсудил на совещании с руководящим составом регионального правительства и главами округов реализацию трансформационных проектов в сфере регионального и муниципального управления.
Речь шла о внедрении искусственного интеллекта, электронного документооборота, дашбордов и цифровых помощников. Такие решения помогают быстрее выполнять задачи и повышать качество государственных услуг.
«Эта большая работа ведётся прежде всего на уровне правительства. Мы делаем её для того, чтобы сокращать издержки и повышать качество услуг для наших жителей. Сегодня, в век цифровизации, использования и обработки больших данных с помощью искусственного интеллекта, у нас есть серьёзный задел. Наша задача, в том числе в рамках комиссии Госсовета, ‒ постоянно искать новые решения и внедрять их: и те, что рождаются в Подмосковье, и те, что появляются в других регионах», ‒ отметил Воробьёв.Ещё одним важным направлением он назвал муниципальный уровень.
«На ряде территорий уже есть хорошие результаты. Мы должны ежегодно повышать эффективность, это предусмотрено федеральными решениями и указом президента. Сделать это можно с помощью современных трансформационных подходов к управлению в спорте, экологии, сельском хозяйстве, здравоохранении и других сферах», ‒ сказал губернатор.
В прошлом году в Подмосковье был реализован 371 трансформационный проект. Это позволило избавиться от 10 миллионов листов бумаги, отменить более 2000 отчётов. Для бюджета было сэкономлено 680 миллионов рублей.
«Для Подмосковья цифровая трансформация ‒ это достижение результата в сжатые сроки и с оптимальными затратами ресурсов. Наш подход строится на простом правиле: рутину должны выполнять машины, а 80% успеха даёт внедрение базовых практик. Алгоритмы и искусственный интеллект берут на себя механическую работу, экономят время сотрудников и позволяют региону действовать на опережение. В начале года мы поставили цель автоматизировать 20% типовых процессов. Сегодня этот план выполнен уже почти на две трети», ‒ рассказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.Она представила самые эффективные проекты 2026 года.
Так, в МФЦ внедрили искусственный интеллект для распознавания документов. Сотруднику достаточно отсканировать документ, и система определит его тип, заполнит нужные поля. Благодаря этому приём заявлений стал на четыре минуты короче. Сотрудники также используют ИИ-помощника, который подсказывает ответы на сложные вопросы об услугах. К нему уже обращались более 2000 раз.
В сфере теплоснабжения автоматизируют котельные и теплосети. В регионе работают 47 автоматизированных БМК, до конца года планируют запустить ещё 17. Теперь для управления такой котельной нужны всего два сотрудника вместо шести. Надёжность теплоснабжения выросла на 2,4%.
В «Мострансавто» пересмотрели графики и автоматизируют распределение водителей по маршрутам, что поможет быстрее выводить автобусы на линии и сокращать простои. Сейчас на это будет уходить 15 минут, а не два часа, как ранее.
В «Мособлпожспасе» перевели в электронный формат учёт имущества, медосмотров, обучения и ремонта техники. Инвентаризация пяти миллионов единиц имущества теперь занимает три дня вместо 30, а ремонт техники ‒ пять дней против прежних 15.
В ЖКХ на водозаборных узлах устанавливают датчики, которые следят за давлением и уровнем воды и сообщают о сбоях. Благодаря автоматизации для обслуживания объекта достаточно одного дежурного вместо 5-10 сотрудников. Датчиками оснащена четверть объектов ресурсоснабжающих организаций.
В сфере образования Центр развития допобразования и патриотического воспитания объединяют с Корпоративным университетом образования. Это поможет создать единую систему методической поддержки 30 000 педагогов и охватить дополнительным образованием более 84% детей.
Куртяник рассказала и о базовых цифровых решениях для муниципалитетов. В их числе ‒ переход на безбумажный документооборот с использованием ИИ-помощника для согласования нормативных актов и работы комиссий, а также автоматизация кадрового и бухгалтерского учёта за счёт единых шаблонов и однократного ввода данных, что позволяет минимизировать количество ошибок.
Уходит в прошлое ручная отчетность, уступая место автоматическим аналитическим дашбордам. А для оперативной связи с жителями применяются цифровые помощники, чат-боты и голосовые роботы.
В 2026 году Подмосковье реализован 331 трансформационный проект, сейчас в работе ‒ ещё 359. Все лучшие цифровые практики Подмосковья собраны на портале «Цифровой регион».