17 ноября 2026, 15:44

оригинал А. Воробьёв (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв обсудил на совещании с руководящим составом регионального правительства и главами округов реализацию трансформационных проектов в сфере регионального и муниципального управления.





Речь шла о внедрении искусственного интеллекта, электронного документооборота, дашбордов и цифровых помощников. Такие решения помогают быстрее выполнять задачи и повышать качество государственных услуг.

«Эта большая работа ведётся прежде всего на уровне правительства. Мы делаем её для того, чтобы сокращать издержки и повышать качество услуг для наших жителей. Сегодня, в век цифровизации, использования и обработки больших данных с помощью искусственного интеллекта, у нас есть серьёзный задел. Наша задача, в том числе в рамках комиссии Госсовета, ‒ постоянно искать новые решения и внедрять их: и те, что рождаются в Подмосковье, и те, что появляются в других регионах», ‒ отметил Воробьёв.

«На ряде территорий уже есть хорошие результаты. Мы должны ежегодно повышать эффективность, это предусмотрено федеральными решениями и указом президента. Сделать это можно с помощью современных трансформационных подходов к управлению в спорте, экологии, сельском хозяйстве, здравоохранении и других сферах», ‒ сказал губернатор.

Н. Куртяник (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

«Для Подмосковья цифровая трансформация ‒ это достижение результата в сжатые сроки и с оптимальными затратами ресурсов. Наш подход строится на простом правиле: рутину должны выполнять машины, а 80% успеха даёт внедрение базовых практик. Алгоритмы и искусственный интеллект берут на себя механическую работу, экономят время сотрудников и позволяют региону действовать на опережение. В начале года мы поставили цель автоматизировать 20% типовых процессов. Сегодня этот план выполнен уже почти на две трети», ‒ рассказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.