Более 75 000 жителей Подмосковья перераспределили свои земельные участки

15 января 2026, 11:43

оригинал Фото: iStock/Volha Maksimava

В 2025 году жители Московской области подали свыше 75 300 заявлений на перераспределение земельных участков. Это на 6 000 больше, чем в 2024 году, сообщили в подмосковном Минимущества.





Перераспределение, или «прирезка», позволяет увеличить площадь своего участка, чтобы выровнять границы, избежать вклинивания и «чересполосицы», а еще сделать землю более удобной в пользовании.



«Перераспределение земель — самая популярная услуга среди землевладельцев Московской области. И от года к году, благодаря новым цифровым сервисам, она становится более удобной и доступной большему количеству людей. В 2025 году электронной услугой по перераспределению земли воспользовались собственники более 75 300 участков, в то время как в 2024 году ею воспользовались свыше 69 000 заявителей», — отметил министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.