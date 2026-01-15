Более 75 000 жителей Подмосковья перераспределили свои земельные участки
В 2025 году жители Московской области подали свыше 75 300 заявлений на перераспределение земельных участков. Это на 6 000 больше, чем в 2024 году, сообщили в подмосковном Минимущества.
Перераспределение, или «прирезка», позволяет увеличить площадь своего участка, чтобы выровнять границы, избежать вклинивания и «чересполосицы», а еще сделать землю более удобной в пользовании.
«Перераспределение земель — самая популярная услуга среди землевладельцев Московской области. И от года к году, благодаря новым цифровым сервисам, она становится более удобной и доступной большему количеству людей. В 2025 году электронной услугой по перераспределению земли воспользовались собственники более 75 300 участков, в то время как в 2024 году ею воспользовались свыше 69 000 заявителей», — отметил министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.Он добавил, что Министерство продолжит внедрять цифровые сервисы, чтобы взаимодействие с недвижимостью стало ещё проще. Вот порядок действий для тех, кто хочет прирезать к своему участку часть земли из муниципальной или неразграниченной собственности.
Сначала собственник обращается к кадастровому инженеру для подготовки схемы на кадастровом плане. После утверждения схемы органами местного самоуправления участок ставят на учёт в ЕГРН. Затем собственник и Администрация заключают соглашение о перераспределении, которое направляют в Росреестр для регистрации. С 1 января 2026 года стоимость процедуры прирезки составит 100% от кадастровой стоимости прирезаемого участка.
При этом нельзя перераспределять участки, находящиеся в охранных, санитарных или других ограниченных зонах, если они принадлежат третьим лицам, на них уже есть капитальные строения или если на участок претендует другой заявитель. Подача заявления через региональный портал госуслуг позволяет сразу проверить участок на наличие ограничений.