В Подмосковье за год зарегистрировали по «гаражной амнистии» 6600 объектов

14 января 2026, 15:56

оригинал Фото: пресс-служба Минимущества МО

Около 6600 объектов недвижимости зарегистрировали в Московской области в 2025 году по упрощённой схеме в рамках «гаражной амнистии». Об этом сообщает пресс-служба Минимущества региона.





В число зарегистрированных объектов входит 2061 гараж, а остальное — это земельные участки общей площадью 122,5 тыс. квадратных метров под гаражами.





«Мы рады видеть положительные итоги года. «Гаражная амнистия» позволяет владельцам закрепить право собственности на имущество, построенное задолго до принятия действующих норм законодательства России», — подчеркнул министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.