В Подмосковье за полтора года устранили 1 369 земельных нарушений
В Московской области уже полтора года системно выявляют и пресекают случаи нецелевого использования земельных участков. За это время в регионе устранили нарушения на 1 369 участках. Об этом сообщили в подмосковном Минимущества.
В начале проекта ведомство сформировало специальный реестр земель с признаками нарушений. Этот список стал основным инструментом, который помогает возвращать использование земли в правовое поле. Реестр постоянно обновляют — туда добавляют новые участки с выявленными нарушениями.
«В настоящий момент в реестре «МЗК. Нецелевое использование земельных участков» находится 3 577 земельных участков», — рассказал министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.По его словам, земельный контроль сопровождает каждый случай до полного устранения нарушения. С момента запуска проекта специалисты добились конкретных результатов. На 827 участках собственники прекратили незаконную деятельность. Ещё на 542 участках владельцы изменили вид разрешённого использования земли, чтобы легализовать работу в соответствии с законом.
Один из примеров — деревня Никулино в Истре. На участке площадью 1 000 м² с видом разрешённого использования «магазины, общественное питание» работала заправка. После выездной проверки муниципальный земельный контроль выдал собственнику предписание устранить нарушение и направил данные в Центр кадастровой оценки для пересчёта кадастровой стоимости. В результате владелец прекратил незаконную деятельность и демонтировал объекты АЗС.
Лучшие результаты по устранению нецелевого использования земли показали Балашиха — там привели в порядок 91 участок, Богородский округ — 82 участка и Дмитровский округ — 78 участков.