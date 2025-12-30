В Подмосковье за полтора года устранили 1 369 земельных нарушений

30 декабря 2025, 11:02

оригинал Фото: пресс-служба Министерства имущественных отношений Московской области

В Московской области уже полтора года системно выявляют и пресекают случаи нецелевого использования земельных участков. За это время в регионе устранили нарушения на 1 369 участках. Об этом сообщили в подмосковном Минимущества.





В начале проекта ведомство сформировало специальный реестр земель с признаками нарушений. Этот список стал основным инструментом, который помогает возвращать использование земли в правовое поле. Реестр постоянно обновляют — туда добавляют новые участки с выявленными нарушениями.



«В настоящий момент в реестре «МЗК. Нецелевое использование земельных участков» находится 3 577 земельных участков», — рассказал министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.