Более 7,5 тыс. заявлений на удостоверение тракториста подали в Подмосковье

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С начала 2025 года подмосковные жители подали более 7,5 тысячи заявлений на получение удостоверения тракториста-машиниста через портал госуслуг Подмосковья, сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
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Дайана Хусинова