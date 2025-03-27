Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Подмосковье/ Более 7,5 тыс. заявлений на удостоверение тракториста подали в Подмосковье

Более 7,5 тыс. заявлений на удостоверение тракториста подали в Подмосковье

Фото: istockphoto / suwadee sangsriruang

Фото: istockphoto / suwadee sangsriruang

Оригинал
С начала 2025 года подмосковные жители подали более 7,5 тысячи заявлений на получение удостоверения тракториста-машиниста через портал госуслуг Подмосковья, сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Услуга по выдаче удостоверения на управление самоходной техникой доступна онлайн в разделе «Личные документы» — «Документы для отдельных случаев». Подать заявление могут граждане, имеющие соответствующую профессию и прошедшие медосмотр. Для этого нужно зарегистрироваться через ЕСИА, заполнить электронную форму и прикрепить требуемые документы.

Проверку вложенных файлов проводит искусственный интеллект, что помогает снизить количество ошибок при подаче заявки.

Услуга оказывается на платной основе в течение 10 рабочих дней. Госпошлина составляет 500 рублей, плюс дополнительный сбор — его сумма зависит от причины обращения. Готовое удостоверение заявитель получит в личном кабинете на портале.

Читайте также:

В Подмосковье чат-бот по соцподдержке помог жителям уже 1,5 млн раз

Подмосковные умные сервисы начали помогать социальным предприятиям

В Подмосковье заработала новая мера поддержки для производителей детских товаров
#подмосковье
#документы
#обращения
#онлайн
#заявление
#искусственный интеллект
#мингосуправления мо
Загруженность подмосковных дорог утром 27 марта составила четыре балла
27 марта 2025, 10:16

Фото: istockphoto / suwadee sangsriruang

Утром 27 марта загруженность дорог Подмосковья достигла 4 баллов. На дорогах региона было зафиксировано более 1 миллиона автомобилей, что на 1,5% превышает средние значения прошлого месяца, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Основные сложности с проездом зафиксированы на трассах М-4 «Дон» и М-9 «Балтия», а еще на Ленинградском, Осташковском, Ярославском, Щёлковском, Носовихинском, Каширском, Симферопольском, Варшавском, Киевском, Боровском, Минском, Можайском, Рублёво-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Водителям рекомендуется проявлять особую внимательность, а также избегать резких манёвров, водить плавно и заранее снижать скорость перед перекрёстками и местами скопления людей.

Читайте также:

Дороги, камеры, профилактика: что позволило снизить в Подмосковье число и тяжесть ДТП

В Подмосковье отремонтируют 500 км региональных дорог к малым населённым пунктам

В Подмосковье начали устройство искусственных неровностей на дорогах
#подмосковье
#скорость
#дороги
#шоссе
#пробки
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье приступили к раскладке вакцины против бешенства диких животных
27 марта 2025, 10:07

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Специалисты государственной ветеринарной службы Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области приступили к первому этапу профилактики заболеваний среди диких животных — началась раскладка оральной вакцины. Об этом сообщил глава областного Минсельхозпрода Сергей Двойных.
«С 26 марта на территории Подмосковья планируется разложить более 468 тысяч доз вакцины в тех местах, где существует угроза распространения, в том числе более 229 тысяч доз посредством малой авиации, что является одним из самых эффективных методов для профилактики бешенства диких животных», — сказал он.

В ведомстве отметили, что за последние пять лет случаи бешенства среди животных снизились на 85%. Если в 2020 году было зафиксировано 95 случаев заражения, то в 2024-м — всего 14, и по каждому из них были оперативно приняты меры по ликвидации очага инфекции.

В течение прошлого года в Подмосковье привили более 541 тысячи домашних животных, а в природных зонах было разложено свыше 1 миллиона доз вакцины — она предназначена для защиты диких лис и енотовидных собак от вируса бешенства.

При встрече с диким животным в городской среде или в частном секторе — не стоит к нему приближаться. Необходимо найти безопасное место и сообщить о происшествии по номеру 112, указав точный адрес.

Читайте также:

Отель Черноголовки получил один из первых в России сертификат Pet-friendly

В Шатуре восстановят масштабное рыбоводное хозяйство

В Подмосковье учтено более 12 млн птиц и 563 тыс. голов сельскохозяйственных животных
#подмосковье
#вакцины
#минсельхозпрод мо
#животные
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Производство колбас в Московской области превысило 267 тысяч тонн
27 марта 2025, 09:56

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

За прошедший год в Подмосковье производство колбасных изделий, включая продукцию для детского питания, выросло на 3,1% по сравнению с годом ранее. Сегодня на подмосковных производителей приходится более 21% всего объема колбас, выпускаемых в Центральном федеральном округе, и свыше 10% от общероссийского показателя, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Регион уверенно входит в тройку лидеров среди российских субъектов по выпуску колбасной продукции, занимая третье место. В 2024 году объем производства составил внушительные 267,7 тысячи тонн.

«В прошлом году объем производства составил 267,7 тысяч тонн. Товары от наших локальных предприятий представлены в розничных торговых сетях, а также за рубежом. Так, в прошлом году наибольший объем колбасной продукции компании отправили в Казахстан — на эту страну пришлось 52% от общего объема экспорта. В тройке лидеров также оказались Азербайджан и Республика Беларусь», — сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.

Поставки также осуществлялись в Армению и Киргизию

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области уточнили, что ключевыми игроками на этом рынке являются ПАО «ГРУППА ЧЕРКИЗОВО» с производственной базой в Кашире, АО «Мясокомбинат Клинский» в Клину и ООО «ДЫМОВСКОЕ КОЛБАСНОЕ ПРОИЗВОДСТВО» в Дмитрове. В их ассортимент входят варёные, сырокопчёные и варено-копчёные колбасы, ветчина, мясные деликатесы, снеки и другие продукты.

Читайте также:

Клинский мясокомбинат выпустил новую линейку продукции для детей

Производители Московской области в прошлом году выпустили 5% печенья в России

Экспорт подмосковного мороженого вырос на 18,6% в начале года
#производство
#продукты
#товары
#компании
#поставки
#минсельхозпрод мо
#колбаса
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье чат-бот по соцподдержке помог жителям уже 1,5 млн раз
27 марта 2025, 09:42

Фото: Министерство социального развития Московской области

В Подмосковье набирает популярность Telegram-бот «Соцуслуги Подмосковья», в котором собрана вся информация о мерах социальной поддержки — как федеральных, так и региональных, сообщает Министерство социального развития Московской области.
«Чат-бот стал удобным и доступным вариантом оперативно получить необходимую информацию. Он регулярно обновляется и дополняется новыми функциями, что позволяет пользователям получать актуальные данные о социальных услугах и мерах поддержки», — отметил министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.

К чат-боту обратились уже более 1,5 миллиона раз. Наибольший интерес у пользователей вызывают вопросы, связанные с детскими пособиями. Именно поэтому функционал чат-бота был расширен: теперь он поможет семьям с новорождёнными или тем, кто только ожидает пополнение.

Интерфейс у бота простой и понятный: жители легко могут найти информацию о социальных выплатах, льготах, а также рассчитать положенные региональные меры поддержки с учётом всех деталей.

В Минсоцразвития региона отметили, что бот подскажет родителям всё необходимое — от единовременной выплаты при рождении ребёнка до информации о маткапитале и других инициативах, доступных в Московской области.

Бот доступен по ссылке.

Читайте также:

Виртуальная приёмная: гендиректор Мострансавто Майоров запустил чат-бот для диалога с пассажирами

Подмосковный чат-бот Денис собрал 400 тыс. жалоб пациентов перед записью к врачу

Эксперт раскрыл, приведет ли ИИ к вымиранию профессий
#выплаты
#жители
#чат
#минсоцразвития мо
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Кудиново завершат капремонт детского сада к началу учебного года
Строительная готовность дошкольного отделения Центра образования №35 составляет 30%
27 марта 2025, 09:01

Фото: Министерство строительного комплекса Московской области

В селе Кудиново, что входит в Богородский округ, полным ходом идет капитальный ремонт здания дошкольного отделения Центра образования № 35. На сегодняшний день общий уровень строительной готовности достиг 30%, сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.
Работы финансируются из бюджета в рамках государственной программы Подмосковья. Обновлённое здание планируют передать педагогам и детям уже в августе.

На объекте площадью свыше 2,7 тысячи квадратных метров трудятся 25 рабочих. Сейчас выполняются работы по возведению внутренних перегородок, проводится штукатурка, укладывается плитка, а также ведутся фасадные и кровельные работы.

До начала ремонта здание детсада находилось в плохом состоянии: инженерные коммуникации требовали срочной замены, а система вентиляции нуждалась в модернизации. Ремонт охватывает все групповые помещения и пищеблок.

В рамках ремонта полностью заменят системы электроснабжения, водоснабжения, отопления, канализации, вентиляции и кондиционирования. Также улучшат системы связи, видеонаблюдения, охранной сигнализации и пожарного оповещения. Кроме того, обновят фасад и кровлю, а на первом этаже появится новая входная зона.

Фото: Министерство строительного комплекса Московской области

Открытие обновлённого детсада запланировано на 1 сентября. Всего же в 2025 году по программе капремонта в Подмосковье планируется обновить 40 детских садов.

Читайте также:

В Раменском по программе «Пешком» за год обустроят 11 народных троп

​В Клину на месте снесённого деревенского клуба 1952 года разобьют газон

В Подмосковье за месяц от вандальных надписей очистили около 100 фасадов домов
#подмосковье
#ремонт
#здание
#минстройкомплекс мо
#подмосковные стройки
Следите за нашими новостями
в удобном формате