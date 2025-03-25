В Подмосковье заработала новая мера поддержки для производителей детских товаров

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
Подмосковные производители детских товаров теперь смогут получить льготный заём под 1% годовых на развитие предприятия. Об этом рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Новая мера поддержка стартовала 25 марта.
По данным регионального Мининвеста, в Подмосковье в индустрии детских товаров сегодня работают более 150 промышленных предприятий. Многие из них за счёт расширения программы импортозамещения стали потенциальными получателями займов подмосковного ФРП. Подробности о программе «Импортозамещение» и других программах ФРП можно на сайте. Там же можно подать заявку на льготный заём.
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«Фонд развития промышленности Московской области расширил перечень предприятий, которые могут получить льготный заём по программе импортозамещения. Предприятия, занятые в сфере производства игр и игрушек, детской одежды и обуви, кожи и изделий из кожи для детей, смогут получить целевой заём от 50 до 150 млн рублей на семь лет под 1% годовых. Ставка не зависит от размера ключевой ставки ЦБ», – пояснила Зиновьева на пресс-конференции в ТАСС «Конгресс индустрии детских товаров: итоги работы в 2024 году и тренды 2025 года».По её словам, средства можно будет направить на развитие производства - приобретение оборудования, инжиниринговые услуги и другое.
По данным регионального Мининвеста, в Подмосковье в индустрии детских товаров сегодня работают более 150 промышленных предприятий. Многие из них за счёт расширения программы импортозамещения стали потенциальными получателями займов подмосковного ФРП. Подробности о программе «Импортозамещение» и других программах ФРП можно на сайте. Там же можно подать заявку на льготный заём.
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Лора Луганская