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В Подмосковье заработала новая мера поддержки для производителей детских товаров

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

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Подмосковные производители детских товаров теперь смогут получить льготный заём под 1% годовых на развитие предприятия. Об этом рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Новая мера поддержка стартовала 25 марта.

«Фонд развития промышленности Московской области расширил перечень предприятий, которые могут получить льготный заём по программе импортозамещения. Предприятия, занятые в сфере производства игр и игрушек, детской одежды и обуви, кожи и изделий из кожи для детей, смогут получить целевой заём от 50 до 150 млн рублей на семь лет под 1% годовых. Ставка не зависит от размера ключевой ставки ЦБ», – пояснила Зиновьева на пресс-конференции в ТАСС «Конгресс индустрии детских товаров: итоги работы в 2024 году и тренды 2025 года».
По её словам, средства можно будет направить на развитие производства - приобретение оборудования, инжиниринговые услуги и другое.

По данным регионального Мининвеста, в Подмосковье в индустрии детских товаров сегодня работают более 150 промышленных предприятий. Многие из них за счёт расширения программы импортозамещения стали потенциальными получателями займов подмосковного ФРП. Подробности о программе «Импортозамещение» и других программах ФРП можно на сайте. Там же можно подать заявку на льготный заём.

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Подмосковные фермеры смогут пройти курс повышения квалификации
25 марта 2025, 17:12

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Фермеры и представители аграрной сферы Подмосковья могут пройти дополнительное профессиональное обучение по программе повышения квалификации «Основы эффективного использования земельных ресурсов в фермерском хозяйстве» на базе ФГБОУ ДПО «Российская академия кадрового обеспечения агропромышленного комплекса», сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Курс будет проводиться онлайн, длительность — 72 академических часа. Занятие начинаются 8 апреля. В ходе обучения участники освоят методы разработки агротехнических решений для сохранения почвенного плодородия, научатся эффективно использовать земли сельскохозяйственного назначения в условиях К(Ф)Х и подробно ознакомятся с преимуществами ресурсосберегающих технологий обработки почвы.

Программа доступна бесплатно для зарегистрированных фермеров, руководителей и работников органов управления АПК. Информация о том, как подать заявку и какие документы необходимы для регистрации, размещена на сайте.

По завершении курса выдается удостоверение о повышении квалификации установленного образца.

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В Шатуре стартовала подготовка к весенней посевной кампании
25 марта 2025, 16:58

Фото: пресс-служба администрации м. о. Шатура

В муниципальном округе Шатура прошло заседание Штаба по координации проведения сезонных полевых работ. Оно состоялось в рамках подготовки к весенней посевной кампании, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
На совещании собрались представители органов власти, аграрии и специалисты отрасли. Сейчас разрабатывается план-график проведения работ, формируется структура посевных площадей, идёт подготовка семян. В Шатуре приобретают минеральные удобрения и горюче-смазочные материалы, проверяют готовность технического парка», – отметили в администрации.
Руководителям сельскохозяйственных организаций и главам фермерских хозяйств напомнили, что в весенне-летний пожароопасный период на землях сельскохозяйственного назначения необходимо соблюдать правила пожарной безопасности. Помимо этого, обсудили безопасность населения и работников при использовании пестицидов и агрохимикатов в ходе весенне-полевых работ», – отметили на совещании.
Фото: пресс-служба администрации м. о. Шатура

Большое внимание в диалоге с аграриями уделили требованиям к проведению техосмотра машинного тракторного парка, а также правилам дорожного движения при использовании сельхозтехники во время проведения полевых работ.

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Найден предполагаемый виновник лесного пожара под Люберцами
25 марта 2025, 16:09

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

В Подмосковье в результате следственных действий и опроса свидетелей нашли предполагаемого виновника лесного пожара. Об этом сообщил в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.
«Природный пожар произошёл 22 марта недалеко от Люберец. Установлено, что незадолго до этого возле места будущего возгорания был замечен направляющийся туда неизвестный. По приметам, указанным свидетелями, был установлен и обнаружен житель деревни Островцы городского округа Люберцы. На его опросе выяснилось, что именно неосторожное обращение с огнём этого гражданина привело к возникновению пожара», – рассказали в подмосковном Комлесхозе.
Главная версия следователей – непреднамеренный поджог. Лесу был причинён ущерб. Виновный заплатит штраф в 60 тыс. рублей. Также ему предстоит возместить вред, причинённый лесам из-за пожара. В комитете напомнили, что за поджог, который привёл к лесному пожару, полагается административная и уголовная ответственность. Для физических лиц это штраф до 60 тыс. рублей; для должностных лиц – до 110 тыс.; для юрлиц – до 2 млн рублей. Помимо этого, лишение свободы на срок до 10 лет.

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В Наро-Фоминске обсудили программу содержания прибрежных зон водоёмов и родников
25 марта 2025, 15:42

Фото: пресс-служба администрации Наро-Фоминского г. о.

В Наро-Фоминске провели форум «Реализация проекта «Программа по содержанию прибрежных зон водоёмов и родников на территории Наро-Фоминского городского округа «Живая река». Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Форум собрал представителей администрации, территориальных управлений, окружного Совета депутатов, предпринимателей, предприятий и организаций, за которыми закреплены территории прибрежных зон водоёмов и родников.
«Представитель компании «Элинар» Артём Куимов познакомил участников с историей создания и реализации акции «Живая река», которая сегодня выросла в большую программу. На форуме обсудили реализацию проекта. Самой интересной частью встречи стали выступления с информацией об участии в программе школьников и волонтёров», – говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба администрации Наро-Фоминского г. о.

Организаторами форума выступили Торгово-промышленная палата Наро-Фоминского городского округа и окружная Общественная палата.

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Жителей Подмосковья пригласили на обследование в центры амбулаторной онкопомощи
25 марта 2025, 14:49

Фото: пресс-служба Минздрава МО

В предстоящую субботу во всех 25 центрах амбулаторной онкологической помощи Московской области проведут день открытых дверей. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Желающие смогут получить консультацию врачей-онкологов, пройти диагностику новообразований кожи, органов дыхания, желудочно-кишечного тракта, кровеносной системы и лёгких. Женщинам предлагают пройти маммографию или УЗИ молочных желёз, а мужчинам – сдать ПСА-тест на рак предстательной железы.
«Мы проводим день открытых дверей в ЦАОПах каждый месяц. Это очень удобный формат, когда в выходной день наши жители могут получить консультацию онколога. В эту субботу ждём жителей Подмосковья, чтобы быстро и без очередей пройти онкодиагностику. Благодаря своевременной проверке здоровья врачи могут выявить заболевания на ранней стадии, вовремя начать лечение и сохранить качество жизни пациента», – сказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
Принять участие в Дне открытых дверей смогут жители Московской области старше 18 лет. Мероприятие пройдёт 29 марта с 9 до 14 часов. С собой нужно иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС и результаты предыдущих обследований для консультации с врачом.

В Минздраве посоветовали предварительно записаться в удобный ЦАОП. Адреса и контактные телефоны можно найти по ссылке.

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