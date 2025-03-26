Подмосковные умные сервисы начали помогать социальным предприятиям

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На подмосковном портале госуслуг упростили подачу заявок на получение статуса социальных предприятий. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
«В электронной форме услуги появились умные сервисы. Один из них автоматически находит ранее поданное, но пока не рассмотренное заявление. Другой по ИНН проверяет регистрацию субъекта малого и среднего бизнеса в Подмосковье. Предварительная проверка выявляет несоответствия на ранних этапах подачи заявки. Это помогает сократить количество отказов в предоставлении услуги», – разъяснила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.Как отметили в министерстве, статус «Социальное предприятие» для малого и среднего бизнеса предоставляет доступ к различным мерам поддержки, в том числе к грантам и помощи в продвижении продукции. Получить такой статус могут юрлица и индивидуальные предприниматели, работающие с социально уязвимыми категориями граждан, а также предприятия, где трудятся социально незащищённые лица или те, которые занимаются социально значимой деятельностью в области образования, медицины и культуры.
Статус социального предприятия необходимо подтверждать ежегодно.
Услуга «Признание субъекта МСП социальным предприятием» доступна на региональном портале в разделе «Бизнесу» – «Развитие бизнеса».
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Лора Луганская