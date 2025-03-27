В Подмосковье чат-бот по соцподдержке помог жителям уже 1,5 млн раз

Фото: Министерство социального развития Московской области
В Подмосковье набирает популярность Telegram-бот «Соцуслуги Подмосковья», в котором собрана вся информация о мерах социальной поддержки — как федеральных, так и региональных, сообщает Министерство социального развития Московской области.
«Чат-бот стал удобным и доступным вариантом оперативно получить необходимую информацию. Он регулярно обновляется и дополняется новыми функциями, что позволяет пользователям получать актуальные данные о социальных услугах и мерах поддержки», — отметил министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.
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