В Подмосковье отмечают День молодёжи: жителей пригласили на масштабный праздник
Воробьёв поздравил молодёжь и пригласил жителей Подмосковья на праздник
В Московской области 27 июня проходят праздничные мероприятия, посвящённые Дню молодёжи. С поздравлением к жителям региона обратился губернатор Андрей Воробьёв.
Он отметил, что именно молодое поколение своими идеями, инициативами и стремлением развиваться помогает делать Подмосковье сильнее.
«Ребята, вы — наше будущее. Мы гордимся вашими победами в учёбе, спорте, творчестве и волонтёрстве. Пусть у вас всегда будет возможность реализовать самые смелые мечты. Учитесь, дерзайте, не бойтесь трудностей. Мы рядом и готовы поддерживать ваши начинания», — говорится в поздравлении.Главной площадкой праздника станет парк имени Виктора Талалихина в Подольске, где гостей ждут мастер-классы, спортивные активности, выставки, лекции и концертная программа.
Праздничные события также пройдут в Зарайске, Коломне, Жуковском, Звенигороде, Клину и Реутове. Для жителей подготовили танцевальные батлы, соревнования по BMX, скейтбордингу и мини-футболу, турниры по киберспорту, VR-зоны, мастер-классы, открытые тренировки, выставки, концерты, дискотеки и другие развлекательные мероприятия.
Организаторы приглашают жителей Подмосковья провести День молодёжи вместе с семьёй и друзьями, посетив праздничные площадки в парках региона.