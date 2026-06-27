В День молодёжи в Подольске впервые прошёл Открытый Кубок Московской области по спортивной дисциплине салки

27 июня 2026, 17:31

В Подольске впервые прошёл Открытый Кубок Московской области по дисциплине салки

Фото: Мария Андрюхина

В День молодёжи в Подольске собрались около 20 игроков из Москвы, Краснодара и Подмосковья, чтобы принять участие в салках. Эта традиционная русская игра была адаптирована к современным профессиональным стандартам и проводилась на специально оборудованной площадке.







Тренер по паркуру из Краснодара Роман Кравченко отметил, что площадка в Подольске является одной из лучших. Она отличается устойчивостью и качественной сборкой, что позволяет безопасно использовать любые препятствия. Кроме того, покрытие площадки также заслуживает высокой оценки.



Соревнования состояли из трёх раундов, каждый из которых включал два или три этапа по 20 секунд. Участники поочерёдно догоняли друг друга, зарабатывая баллы.



Профессиональные салки часто рассматриваются как разновидность паркура. Вице-президент Федерации многоборья ГТО России Павел Филатов сообщил, что с этого года салки официально признаны спортивной дисциплиной в России.



Ранее проводились Кубки Москвы и различных регионов, но они не имели официального статуса. В связи с этим в этой дисциплине пока немного профессионалов. Лучшие из них собрались в Подольске для участия в соревнованиях. Среди них — чемпионы Москвы и участники международных турниров в Европе и Америке.





«В День молодёжи мы хотели подарить этот праздник Подольску, который так радушно нас принял», — отметил Филатов.





Вице-президент Федерации многоборья ГТО России добавил, что совместно с Министерством спорта Московской области они обсуждают возможность включения упрощённого варианта салок в Школьную лигу.