Подмосковье планирует направить 883 млрд рублей на шесть ключевых программ

12 ноября 2026, 09:52

оригинал Фото: Министерство экономики и финансов Московской области

На публичных слушаниях в Московской области представили проект регионального бюджета на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов. Его параметры на встрече представил министр экономики и финансов Московской области Дмитрий Прянчиков.







По словам министра, при подготовке проекта власти сосредоточились на финансовой устойчивости региона, сокращении дефицита и выполнении социальных обязательств. Среди приоритетов он назвал завершение капитальных работ и создание резерва на непредвиденные расходы. В 2027 году доходы Подмосковья прогнозируют на уровне 1 трлн 229 млрд рублей, расходы — 1 трлн 287 млрд рублей. Таким образом, дефицит составит 58 млрд рублей.



Основную часть поступлений обеспечат налоги и неналоговые доходы. Их объем оценивают в 1 трлн 159 млрд рублей. От НДФЛ регион рассчитывает получить 527 млрд рублей, от налога на прибыль организаций — 311 млрд рублей. Поступления от акцизов должны вырасти до 85 млрд рублей. На государственные программы из собственных средств области планируют направить более 1,2 трлн рублей. Программа «Образование Подмосковья» получит 184 млрд рублей. Из этой суммы 170 млрд рублей пойдут на работу образовательных организаций.



На здравоохранение проект предусматривает 178 млрд рублей. В том числе 82 млрд рублей направят на обязательное медицинское страхование 3,9 млн неработающих жителей. Еще 29 млрд рублей выделят на льготные лекарства примерно для 530 тысяч человек, 16 млрд рублей — на медицинское оборудование и автомобили скорой помощи. Финансирование программы социальной защиты составит 174 млрд рублей. Для 3,1 млн получателей мер поддержки предусмотрели 84 млрд рублей. Еще 50 млрд рублей направят участникам специальной военной операции и их семьям.



Среди крупных инфраструктурных расходов — 163 млрд рублей на дороги и транспорт. На строительство и капитальный ремонт социальных объектов планируют выделить 103 млрд рублей, на развитие инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности — 81 млрд рублей. Всего на шесть крупнейших программ придется 883 млрд рублей. Это 73% расходов областного бюджета за счет собственных средств.