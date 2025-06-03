Более 800 детей из Курска и Белгорода проведут каникулы в подмосковных лагерях
В двух лагерях отдыха в Подмосковье стартовали летние оздоровительные смены для детей из Курской и Белгородской областей. Об этом сообщили в пресс-службе Минсоцразвития Московской области.
Впервые за три года детей приняли лагеря «Лесная поляна» в Коломне и «Имени 28 Героев Панфиловцев» в Волоколамске. В обоих лагерях на лето этого года запланировано по четыре смены.
«По поручению губернатора Андрея Воробьёва более 800 детей из Курска и Белгорода проведут каникулы в нашем регионе. На днях состоялись заезды первых смен. Ребята уже погружаются в лагерную жизнь. В каждом лагере мы создали для них комфортные условия», – отметил министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.Как уточнили в ведомстве, в лагере «Лесная поляна» сейчас отдыхают 100 ребят из Курской области, а в лагере «Имени 28 Героев Панфиловцев» – ещё 100 детей из Белгородской.
Ребят ждут две увлекательные недели с лекциями, мастер-классами, массовыми мероприятиями. Каждый сможет проявить себя в творчестве, музыке, танцах и спорте.
Смена рассчитана на 21 день. В лагерях соблюдены все требования безопасности, предусмотрено пятиразовое питание.