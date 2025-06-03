Более 800 детей из Курска и Белгорода проведут каникулы в подмосковных лагерях

03 июня 2025, 18:55

оригинал Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

В двух лагерях отдыха в Подмосковье стартовали летние оздоровительные смены для детей из Курской и Белгородской областей. Об этом сообщили в пресс-службе Минсоцразвития Московской области.





Впервые за три года детей приняли лагеря «Лесная поляна» в Коломне и «Имени 28 Героев Панфиловцев» в Волоколамске. В обоих лагерях на лето этого года запланировано по четыре смены.

«По поручению губернатора Андрея Воробьёва более 800 детей из Курска и Белгорода проведут каникулы в нашем регионе. На днях состоялись заезды первых смен. Ребята уже погружаются в лагерную жизнь. В каждом лагере мы создали для них комфортные условия», – отметил министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.