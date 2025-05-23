Подмосковным приёмным семьям выплатили на отдых детей свыше 6 млн рублей

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В Московской области с начала года более 900 человек получили выплаты на организацию отдыха приёмным семьям. Сумма выплат превысила 6 млн рублей, сообщили в пресс-службе Министерства социального развития Подмосковья.
Приёмные семьи региона могут оформить компенсацию расходов за отдых или материальную помощь к отпуску. В бюджете региона на этот год для этого предусмотрено свыше 56 млн рублей
Компенсацию расходов за отдых или материальную помощь можно оформить в МФЦ или в электронном виде – на региональном портале госуслуг. Размер компенсации – 6,9 тыс. рублей на каждого члена семьи, сумма материальной помощи – 4,6 тыс. рублей.
Для оформления компенсации нужно будет предоставить чек об оплате путёвки, договор или акт о предоставленных услугах и документ подтверждающий факт совместного отдыха. Это может быть штамп в загранпаспорте или справка с места отдыха. При этом оплата обязательно должна совершаться со счёта приёмного родителя.
Воспользоваться услугой можно на региональном портале госуслуг по ссылке.
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«В нашем регионе – более 3 тыс. приёмных семей, которые заботятся о 6 тысячах детей. Каждая семья получает поддержку в виде ежегодных и ежемесячных выплат на детей, а также дополнительных средств на отдых. Важно, чтобы каждая семья могла выбрать подходящий вид отдыха. Уже сейчас они могут компенсировать расходы или получить помощь к предстоящему отпуску», – сказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.Как отметили в Минсоцразвития региона, такая мера поддержки пользуется популярностью летом, так как чаще всего сезон отпусков приходится именно на это время.
Компенсацию расходов за отдых или материальную помощь можно оформить в МФЦ или в электронном виде – на региональном портале госуслуг. Размер компенсации – 6,9 тыс. рублей на каждого члена семьи, сумма материальной помощи – 4,6 тыс. рублей.
Для оформления компенсации нужно будет предоставить чек об оплате путёвки, договор или акт о предоставленных услугах и документ подтверждающий факт совместного отдыха. Это может быть штамп в загранпаспорте или справка с места отдыха. При этом оплата обязательно должна совершаться со счёта приёмного родителя.
Воспользоваться услугой можно на региональном портале госуслуг по ссылке.
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Лора Луганская