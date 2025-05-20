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Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ В Подмосковье 1 июля заработает новая мера поддержки участников СВО

В Подмосковье 1 июля заработает новая мера поддержки участников СВО

Фото: пресс-служба Минтранса МО

Фото: пресс-служба Минтранса МО

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В Московской области с 1 июля введут новую меру поддержки для участников спецоперации. Это ежегодная выплата на услуги такси, сообщили в пресс-службе Министерства социального развития Подмосковья.
«С 1 июля введём ежегодную выплату на оплату услуг такси для участников СВО и их детей-инвалидов. Она коснётся бойцов, передвигающихся на кресле-коляске или с помощью протеза, а также полностью утративших зрение. Мы понимаем, насколько важно обеспечить доступность передвижения для наших защитников и их семей», – сказал министр социального развития региона Андрей Кирюхин.
Как уточнили в ведомстве, выплату сможет получить участник спецоперации, имеющий вторую или третью степень ограничения способности к самостоятельному передвижению, либо третью степень ограничения способности к ориентации.

Кроме того, оформить выплату могут семьи участников СВО, в которых воспитывается ребёнок-инвалид.

В Минсоцразвития Подмосковья добавили, что выплату будут предоставлять раз в год. Её размер составит 24 тыс. рублей.

В ведомстве напомнили, что в Московской области реализуют 29 региональных мер социальной поддержки участников специальной военной операции и их семей. Это выплаты, льготы, программы обучения, трудоустройства, реабилитации и многое другое.

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В Сети расходится ролик RT с обещаниями Зеленского, данными украинцам
20 мая 2025, 20:02

Владимир Зеленский

Ролик RT с обещаниями, которые давал украинцам Владимир Зеленский в 2019 году активно расходится по Сети.
Ровно шесть лет назад, 20 мая 2019 года Зеленский в своей инаугурационной речи пообещал жителям Украины закончить нанесение ударов по населению Донбасса и заявил, что для народа наступит новая жизнь.

В ролике продемонстрировали, как изменились судьбы нескольких украинцев за годы президентства Зеленского.

Напомним, его полномочия на посту президента Украины закончились 20 мая 2025 года.

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#зеленский
#трамп
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Украинская телеведущая, назвавшая Путина президентом Украины, снималась в сериале «Мажор» с Прилучным
Mash: телеведущая, назвавшая Путина главой Украины, снималась в сериале «Мажор»
20 мая 2025, 19:58

Ольга Бутко (фото: Instagram* @olgabutko)

Украинская телеведущая, в прямом эфире назвавшая Владимира Путина президентом Украины, снималась в российском сериале «Мажор» с Павлом Прилучным. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Ольга Бутко является уроженкой Харькова. Она окончила Киевский университет Тараса Шевченко. В свободное время подрабатывала фотомоделью, вела утренние передачи по телевидению и путешествовала.

В 2012 году Бутко несколько раз приезжала в Москву на съёмки, о чём свидетельствуют посты в её соцсетях. На снимках можно увидеть комплекс Москва-Сити и дом Правительства России.

Также Ольга публиковала фотографии из Крыма. Все соцсети она вела исключительно на русском языке, однако после начала СВО перешла на украинский. В России у неё нет родственников.

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«От комика до тирана»: В ГД оценили политический путь Зеленского
Депутат Белик: Зеленский прошёл путь от комика до тирана
20 мая 2025, 18:46

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский возглавил Украину шесть лет назад, а последствия этого стали катастрофическими для страны. Так считает член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик. По его словам, глава киевского режима прошёл путь от комика до тирана, чья политика является разрушительной.
«По прошествии шести лет обещания, с которыми он шёл на выборы, звучат особенно цинично и бессовестно. Обещавший прекратить войну, он привёл страну к хаосу и бросил её народ в пламя конфликта, он присягнул западным кураторам и принёс Украину в жертву», — заявил Белик в беседе с RT.

По его словам, за годы правления Зеленского Украина утратила суверенитет, народ, ресурсы и экономику. А сам он уже лишился человеческого лица, но упорно продолжает цепляться за власть.

Тем временем зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов заявил в разговоре с «Газетой.Ru», что РФ и США намерены вернуть мирное урегулирование в политико-правовое русло.

«В вопросе о прекращении огня и у Москвы, и у Вашингтона есть целый ряд пунктов, которые требуют уточнения и разъяснения. Сам Трамп при этом подчеркнул, что только на местах видно многое, что издалека не видно. Именно поэтому в процессе мирного урегулирования должна участвовать еще и украинская сторона», — пояснил Климов.

РФ уже озвучила свои условия для прекращения огня. Теперь Вашингтон должен объяснить Киеву, что не стоит лезть на рожон, а начинать двигаться в сторону завершения конфликта.

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#переговоры
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США продолжают поставлять оружие Украине – Рубио
20 мая 2025, 17:56

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

США не прекращали поставлять вооружение Украине, несмотря на начавшийся переговорный процесс. Об этом сообщил американский госсекретарь Марко Рубио в ходе слушаний в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.
Политик подчеркнул, что поставки Киеву не были отменены, однако решения о возможности формирования новых пакетов помощи нет.

Вместе с тем, об американских поставках высказалась депутат Верховной Рады Ирина Геращенко. Она написала, что выделенный бывшим президентом США Джо Байденом пакет военной помощи закончится летом, но в бюджете Штатов на данный момент не предусмотрено новых поставок оружия.

Ранее в этот день сообщалось, что власти Бельгии, несмотря на предпринимаемые попытки урегулировать украинский конфликт, объявили о готовности отправить войска на Украину после заключения перемирия.

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#переговоры
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Из Наро-Фоминска в зону СВО отправили питьевую воду
20 мая 2025, 17:03

Фото: пресс-служба администрации Наро-Фоминского г. о.

В зону проведения спецоперации из Наро-Фоминского городского округа отправили очередную партию гуманитарной помощи с питьевой водой. Её получат добровольцы, мобилизованные, военнослужащие и мирные жители приграничных территорий, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Груз был сформирован при содействии главы округа Романа Шамнэ. Представители власти, военные и молодогвардейцы во главе с депутатом Совета депутатов Наро-Фоминского городского округа, волонтёром Егором Балевым прибыли в Верею и приняли участие в отправке гуманитарного груза на фронт.
«Работу по сбору гуманитарной помощи мы ведём с начала СВО. Сегодня погрузили около 10 тонн питьевой воды. Вопрос помощи нашим бойцам является приоритетным. Отправку гуманитарных грузов проводим на постоянной основе», – рассказал Балев.
Фото: пресс-служба администрации Наро-Фоминского г. о.

В сборе гумпомощи участвуют депутаты всех уровней власти, предприниматели, пенсионеры, школьники и жители Наро-Фоминского городского округа. Штаб по сбору помощи работает на базе Молодёжного комплексного центра по адресу: Наро-Фоминск, улица Ленина, дом 25-Б.

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#депутаты
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