В Подмосковье 1 июля заработает новая мера поддержки участников СВО

Фото: пресс-служба Минтранса МО
В Московской области с 1 июля введут новую меру поддержки для участников спецоперации. Это ежегодная выплата на услуги такси, сообщили в пресс-службе Министерства социального развития Подмосковья.
«С 1 июля введём ежегодную выплату на оплату услуг такси для участников СВО и их детей-инвалидов. Она коснётся бойцов, передвигающихся на кресле-коляске или с помощью протеза, а также полностью утративших зрение. Мы понимаем, насколько важно обеспечить доступность передвижения для наших защитников и их семей», – сказал министр социального развития региона Андрей Кирюхин.Как уточнили в ведомстве, выплату сможет получить участник спецоперации, имеющий вторую или третью степень ограничения способности к самостоятельному передвижению, либо третью степень ограничения способности к ориентации.
Кроме того, оформить выплату могут семьи участников СВО, в которых воспитывается ребёнок-инвалид.
В Минсоцразвития Подмосковья добавили, что выплату будут предоставлять раз в год. Её размер составит 24 тыс. рублей.
В ведомстве напомнили, что в Московской области реализуют 29 региональных мер социальной поддержки участников специальной военной операции и их семей. Это выплаты, льготы, программы обучения, трудоустройства, реабилитации и многое другое.
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Лора Луганская