Более 800 водителей оштрафованы за неправильную парковку в Подмосковье в мае

03 июня 2025, 09:36

оригинал Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Более 820 автовладельцев в Подмосковье привлечены к административной ответственности за нарушения правил парковки на общественных территориях, сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.





Основанием для составления протоколов стали обращения граждан, направленные через портал «Добродел», а также данные, зафиксированные системой видеонаблюдения «Безопасный регион». Общая сумма штрафов по результатам проверок превысила 4,7 миллиона рублей.



Среди наиболее распространённых нарушений:



