Более 800 водителей оштрафованы за неправильную парковку в Подмосковье в мае

оригинал Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Более 820 автовладельцев в Подмосковье привлечены к административной ответственности за нарушения правил парковки на общественных территориях, сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.



Основанием для составления протоколов стали обращения граждан, направленные через портал «Добродел», а также данные, зафиксированные системой видеонаблюдения «Безопасный регион». Общая сумма штрафов по результатам проверок превысила 4,7 миллиона рублей.

Среди наиболее распространённых нарушений:

  • парковка, затрудняющая вывоз твёрдых коммунальных отходов с контейнерных площадок — 489 случаев, штрафы на сумму 3,96 млн рублей;
  • размещение автомобилей на участках с зелёными насаждениями — 330 случаев, общая сумма штрафов составила 807 тысяч рублей;
  • парковка на детской или спортивной площадке — зафиксирован 1 случай, штраф составил 5 тысяч рублей.
В ведомстве напомнили, что соблюдение правил парковки во дворах напрямую влияет на благоустройство территории: сохранность зелёных зон, чистоту дворов и безопасность мест отдыха зависят от сознательности автовладельцев.
Дайана Хусинова

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