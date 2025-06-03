Более 800 водителей оштрафованы за неправильную парковку в Подмосковье в мае
Более 820 автовладельцев в Подмосковье привлечены к административной ответственности за нарушения правил парковки на общественных территориях, сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Основанием для составления протоколов стали обращения граждан, направленные через портал «Добродел», а также данные, зафиксированные системой видеонаблюдения «Безопасный регион». Общая сумма штрафов по результатам проверок превысила 4,7 миллиона рублей.
Среди наиболее распространённых нарушений:
- парковка, затрудняющая вывоз твёрдых коммунальных отходов с контейнерных площадок — 489 случаев, штрафы на сумму 3,96 млн рублей;
- размещение автомобилей на участках с зелёными насаждениями — 330 случаев, общая сумма штрафов составила 807 тысяч рублей;
- парковка на детской или спортивной площадке — зафиксирован 1 случай, штраф составил 5 тысяч рублей.