В Подмосковье больше пяти часов тушили подожжённый лес
Лесной пожар произошёл в километре от села Балобаново Богородского городского округа, борьба с огнём заняла более пяти часов. Об этом сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.
«Возгорание заметили с помощью системы видеомониторинга. В ликвидации огня участвовали 28 лесных пожарных, было задействовано девять единиц техники», — говорится в сообщении.Пожар произошёл по вине человека. Сейчас ведётся поиск поджигателей.
В областном Комлесхозе напомнили, что нарушителям пожарной безопасности в лесу грозят крупные штрафы. Для физического лица они составляют до 60 тысяч рублей, для должностного — до 110 тысяч рублей, для юрлица — до 2 миллионов рублей. Кроме того, возможна уголовная ответственность и лишение свободы на срок до десяти лет.