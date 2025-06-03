03 июня 2025, 09:24

С начала нового учебного года в подмосковных школах запустят четыре агротехнологических класса

оригинал Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

С сентября 2025 года в Подмосковье начнут работу четыре агротехнологических класса на базе общеобразовательных школ. Помимо традиционных предметов, школьники будут осваивать дисциплины, связанные с агропромышленным комплексом и сельским хозяйством, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.





Проект реализуется в рамках федеральной инициативы «Кадры в АПК» и направлен на выполнение задач нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».



Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных отметил, что открытие агроклассов стало результатом взаимодействия профильных предприятий с образовательными организациями. По его словам, такая модель позволяет школьникам приобрести профессиональные навыки ещё до окончания школы и заранее определиться с выбором профессии.





«Нам важно привлекать в отрасль молодых специалистов – за счет этого мы формируем подготовленную и мотивированную кадровую базу для регионального агропрома», — сказал Двойных.

В рамках учебного плана учащиеся будут углублённо изучать естественные науки, основы агротехнологий и фермерства, а также проходить практику на производственных площадках и фермерских хозяйствах. Программа обучения разрабатывается с учётом специфики предприятий-партнёров, которые получают государственную поддержку: им компенсируют до 90 % расходов на ремонт и оснащение агроклассов.

В новом учебном году совместно с ООО «СПК имени Ленина» планируется открытие двух агротехнологических классов в Дединовской школе-интернате, расположенной в муниципалитете Луховицы. Кроме того, продолжается работа по выбору школ для запуска дополнительных классов. В дальнейшем число агроклассов будет расширяться: к 2026 году их планируется восемь, а к 2027-му — уже 30.

Инициатива направлена на развитие аграрного образования и подготовку нового поколения специалистов для отрасли.

