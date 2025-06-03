Подмосковный строитель украл с объекта пожарные датчики на 4,5 млн рублей
Полиция задержала работающего на стройке в Мытищах 26-летнего мигранта из Средней Азии по подозрению в крупной краже с объекта, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«По данным следствия, мужчина ночью зашёл на территорию строительной площадки, на которой работал, разбил окно в помещении подрядной организации, проник туда и забрал пожарные датчики. Стоимость похищенного составила 4,5 млн рублей», — говорится в сообщении.Подозреваемого задержали по месту жительства в Москве. Полицейские также сумели разыскать похищенное имущество и изъяли его.
Против задержанного завели уголовное дело по статье «Кража» и оставили под стражей до суда. Сейчас ведётся розыск соучастников совершённого преступления.