В лесопитомниках Подмосковья вырастили более 8,7 млн сеянцев сосны и ели
Более 6,7 млн сеянцев сосны и свыше двух миллионов сеянцев ели вырастили в питомниках Московской области. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Комитета лесного хозяйства.
Этот посадочный материал используют ходе работ по защите и восстановлению лесов региона в текущем году.
«Выращены, в частности 6 641 664 сеянцев сосны обыкновенной и 2 069 360 сеянцев ели европейской с открытой корневой системой», — говорится в сообщении.Кроме того, этой весной в областных лесопитомниках планируют посеять в открытый грунт 128 килограммов семян сосны и 152 килограмма семян ели. Это обеспечит сеянцы для лесокультурных работ на будущий год. Параллельно в питомниках будут выращивать 680 тысяч сеянцев с закрытой корневой системой — у них выше процент приживаемости при высадке.