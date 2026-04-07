В лесопитомниках Подмосковья вырастили более 8,7 млн сеянцев сосны и ели

Более 6,7 млн сеянцев сосны и свыше двух миллионов сеянцев ели вырастили в питомниках Московской области. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Комитета лесного хозяйства.





Этот посадочный материал используют ходе работ по защите и восстановлению лесов региона в текущем году.





«Выращены, в частности 6 641 664 сеянцев сосны обыкновенной и 2 069 360 сеянцев ели европейской с открытой корневой системой», — говорится в сообщении.