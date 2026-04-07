На ж/д станции Расторгуево провели акцию по безопасности
Информационную акцию «Безопасность на транспорте» провели члены движения «Волонтёры Подмосковья» на железнодорожной станции Расторгуево в Ленинском округе. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Пассажирам напомнили о правилах поведения на объектах ж/д инфраструктуры, а также рассказали о мерах профилактики диверсионной деятельности.
«Мы призываем жителей быть внимательными на платформах и в поездах, обращать внимание на подозрительных людей и предметы, сообщать о них по номеру 112 и помнить об ответственности за противоправные действия», — сказала руководительница местного отделения движения «Волонтёры Подмосковья» Полина Романовская.В рамках акции волонтёры также раздали пассажирам информационные брошюры.
Ранее сообщалось, что в Московской области действует комплекс мер по поддержке волонтёров. Он включает страхование их жизни и здоровья на время проведения акций, выплату грантов на реализацию проектов, помощь в организации мероприятий, консультации по открытию и ведению дел социальных НКО и многое другое.