Инвестиции в Серпухове в этом году должны превысить 35 миллиардов рублей
В городском округе Серпухов растёт приток инвестиций. В прошлом году они превысили рубеж 30 миллиардов рублей, доложил глава муниципалитета Алексей Шимко на рабочей встрече с губернатором Московской области Андреем Воробьёвым.
В этом году, как ожидается, инвестиции перешагнут рубеж в 35 миллиардов рублей. В Серпухове создадут свыше 4200 рабочих мест.
«В прошлом году мы реализовали 11 крупных инвестиционных проектов на 5,5 млрд рублей, что дало округу 230 рабочих мест. Это такие проекты с большими вложениями, как «Технониколь» и «Маревен Фуд Сэнтрал». Также отмечу наше градообразующее предприятие «Турбокомплект», которое, помимо налоговых поступлений, обеспечивает стабильную занятость населения», – рассказал Шимко.По его словам, до 2035 года в округе планируют реализовать ещё 21 проект с суммарным объёмом инвестиций свыше 46 млрд рублей. Самые крупные – запуск производственно-складских комплексов «Маревен Фуд Сэнтрал» более чем на 8,5 млрд рублей и «Турбокоплект» – на 1,5 млрд. Ожидаются также открытие филиала «Завода Техно», реализация проектов компаний «Новые технологии» и «Робототехника».