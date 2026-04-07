Инвестиции в Серпухове в этом году должны превысить 35 миллиардов рублей

07 апреля 2026, 16:38

В городском округе Серпухов растёт приток инвестиций. В прошлом году они превысили рубеж 30 миллиардов рублей, доложил глава муниципалитета Алексей Шимко на рабочей встрече с губернатором Московской области Андреем Воробьёвым.





В этом году, как ожидается, инвестиции перешагнут рубеж в 35 миллиардов рублей. В Серпухове создадут свыше 4200 рабочих мест.

«В прошлом году мы реализовали 11 крупных инвестиционных проектов на 5,5 млрд рублей, что дало округу 230 рабочих мест. Это такие проекты с большими вложениями, как «Технониколь» и «Маревен Фуд Сэнтрал». Также отмечу наше градообразующее предприятие «Турбокомплект», которое, помимо налоговых поступлений, обеспечивает стабильную занятость населения», – рассказал Шимко.