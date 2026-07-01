Подмосковные роллеры завоевали шесть медалей на международном турнире
Три золотые, две серебряные и одну бронзовую медаль завоевали представители Московской области на втором международном турнире по роллер-спорту International Roller Surf Championship. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
Турнир проходил в белорусском городе Могилёв 27 июня в формате многоборья. Спортсмены соревновались в спринте на 300 метров, спринте на 500 метров и масс-старте.
«На высшую ступень пьедестала почёта поднялись подмосковные роллеры Диана Предеина, Маргарита Ручейкова и Фёдор Павлов», — говорится в сообщении.Серебряные награды получили Леонид Анисимов и Виктория Ручейкова, а бронзу — Жанна Ахмедова.
Всего в соревнованиях принимали участие 133 спортсмена из шести стран: Беларуси, России, Египта, Индии, ОАЭ и Омана.