Подмосковные роллеры завоевали шесть медалей на международном турнире

01 июля 2026, 09:28

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Три золотые, две серебряные и одну бронзовую медаль завоевали представители Московской области на втором международном турнире по роллер-спорту International Roller Surf Championship. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.





Турнир проходил в белорусском городе Могилёв 27 июня в формате многоборья. Спортсмены соревновались в спринте на 300 метров, спринте на 500 метров и масс-старте.





«На высшую ступень пьедестала почёта поднялись подмосковные роллеры Диана Предеина, Маргарита Ручейкова и Фёдор Павлов», — говорится в сообщении.