В Подмосковье за сутки потушили три лесных пожара
Три пожара потушили в лесах Московской области во вторник, 30 июня. Все они возникли по вине людей — из-за нарушения правил безопасности. Об этом сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства региона.
Два возгорания произошли на расстоянии двух километров от посёлка Мишеронский округа Шатура и одно — в двух километрах от посёлка Белопесоцкий округа Ступино. Оперативно выявить их удалось с помощью видеомониторинга.
«В тушении участвовал 31 лесной пожарный, использовались 15 единиц техники», — говорится в сообщении.Сейчас ведётся розыск виновных в пожарах. Им грозят крупные штрафы. Для физлиц сумма взыскания составляет до 60 тысяч рублей, для должностных лиц — до 110 тысяч рублей, а для юридических лиц — до двух миллионов рублей.