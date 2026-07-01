В Подмосковье за сутки потушили три лесных пожара

01 июля 2026, 09:17

оригинал Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Три пожара потушили в лесах Московской области во вторник, 30 июня. Все они возникли по вине людей — из-за нарушения правил безопасности. Об этом сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства региона.





Два возгорания произошли на расстоянии двух километров от посёлка Мишеронский округа Шатура и одно — в двух километрах от посёлка Белопесоцкий округа Ступино. Оперативно выявить их удалось с помощью видеомониторинга.





«В тушении участвовал 31 лесной пожарный, использовались 15 единиц техники», — говорится в сообщении.