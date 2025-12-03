Мособлводоканал оценил производство завода инженерного оборудования в Коломне

03 декабря 2025, 09:13

оригинал Фото: пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области

Делегация Мособлводоканала с рабочим визитом посетила завод АДЛ в Коломне. Специалисты ознакомились с возможностями предприятия, которое выпускает запорно-регулирующую арматуру для водопроводно-канализационного хозяйства. Об этом сообщили в МинЖКХ Московской области.





Завод АДЛ входит в число лидеров по разработке и выпуску насосного оборудования, электрооборудования и трубопроводной арматуры для сферы ЖКХ и строительства.



«В Московской области очень большая программа модернизации ЖКХ в сфере водоснабжения и водоотведения, поэтому конечно внедрению новых технологий уделяем большое значение. Сейчас совместно с нашим Научно-техническим советом проводим анализ эффективности существующих методик строительства, реконструкции и капремонта сетей на предмет их изменений и внедрения новых технологий. Поэтому цель таких выездов — личное знакомство с предприятием. Всегда правильно самому увидеть производственные базы, коллектив, работу специалистов — инженеров, проектировщиков, строителей, и оценить общие мощности завода», — сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

​Фото: пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области

