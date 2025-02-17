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Награды VII кинофестиваля «Любовь в каждом сердце» получили 20 фильмов

Фото: istockphoto.com/nicoletaionescu

Фото: istockphoto.com/nicoletaionescu

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Завершил работу седьмой международный кинофестиваль «Любовь в каждом сердце», проходивший на площадках Москвы и Московской области с 7 по 14 февраля, призы фестиваля получили 20 лент, сообщает пресс-служба мероприятия.
«Участниками конкурсной программы фестиваля стали 43 киноленты из шести стран. Призами фестиваля жюри наградило 20 фильмов. Обладателем гран-при стал фильм «Не бросайте пепел на пол» режиссера и сценариста Елены Скороходовой. Лучшим документальным фильмом была признана работа режиссера Михаила Горобчука «Фиолетовая страна». А в номинации «Лучшая документально-игровая лента» победу одержал фильм ««Будет жить!» режиссёра Александра Эжбера», — говорится в сообщении.
Приз за лучшую женскую роль получила актриса фильма «Не бросайте пепел на пол» Елена Скороходова, награду за лучшую мужскую роль вручили юному актёру Лукьяну Иванову, сыгравшему в короткометражке «Давай дружить!», а Александр Рапопорт, сыгравший в фильме Алекса Плата «Нюрнберг. Многомерность зла», получил приз за профессиональную честность.

Кинофестиваль «Любовь в каждом сердце» был основан в 2017 году в подмосковном городе Дзержинский. Целью кинофестиваля является поддержка молодых режиссёров и популяризация киноискусства.

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#кинофестиваль
#культура
В Подмосковье за месяц провели более 4 тыс. исследований мяса на продажу
17 февраля 2025, 10:49

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Свыше 4 тысяч исследований образцов мясной продукции провели эксперты санитарно-ветеринарных лабораторий министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области в январе текущего года, сообщает пресс-служба ведомства.
«В январе 2025 года было взято 4159 проб мясной продукции и проведено 4196 исследований. Экспертизы проводились путем оценки органолептических показателей: запаха, консистенции и цвета. Всю проверенную продукцию допустили к продаже», — говорится в сообщении.
Специалисты областного Минсельхозпрода отмечают, что при выборе мяса следует обращать внимание на несколько ключевых параметров: поверхность мяса должны быть сухой и с лёгким глянцем, цвет жира должен быть белям, а при нажатии мясо должно быстро восстанавливаться.

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#подмосковье
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Технический персонал подмосковной скорой помощи одели в новую униформу
17 февраля 2025, 10:48

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Технический персонал Московской областной станции скорой помощи получил новую форму единого образца. Её теперь носят слесари по ремонту автомобилей, электрики и специалисты комплексного обслуживания зданий, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
«Мы выдали спецодежду всему техническому персоналу. Сейчас закупаем униформу для выездных бригад – врачей, фельдшеров и водителей. Новая форма разработана с учётом условий труда. Она водоотталкивающая, дышащая, обеспечивает свободу движений, что важно. Новую униформу получили более 200 сотрудников. На её закупку было направлено 600 тыс. рублей», – рассказал главврач Московской областной станции скорой медицинской помощи Константин Маслов.
Как отметили в ведомстве, в состав комплекта обновлённой формы входят куртка, брюки и комбинезоны.

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#московская область
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Подмосковье признали самым перспективным регионом России для трудоустройства
17 февраля 2025, 10:38

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Московская область названа самым перспективным российским регионом для трудоустройства в 2024 году. Рейтинг составили аналитики сервиса «Авито Работа».
«По итогам года Подмосковье возглавила топ наиболее перспективных регионов для трудоустройства. Помимо высоких зарплатных предложений регион характеризует прожиточный минимум ниже столичного уровня. Первый показатель в среднем – 97 988 рублей при графике «полный день», второй – 19 302 рубля. В Подмосковье соискателям доступно множество вакансий, а их активность не покрывает потребность бизнеса», – отмечают авторы исследования, которое приводит РИА Новости.
На втором месте в рейтинге разместилась Калужская область, где средняя предлагаемая зарплата составила 82 852 рубля в месяц при прожиточном минимуме в 17 024 рубля. Третьим идёт Татарстан, где работодатели в 2024 году предлагали кандидатам 80 460 рублей при прожиточном минимуме в 15 073 рубля.

Топ-5 регионов с самыми привлекательными условиями трудоустройства дополнили Липецкая и Владимирская области.

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#московская область
#экономика
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Подмосковная конькобежка Аймалетдинова завоевала медаль V этапа Кубка России
17 февраля 2025, 10:36

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Серебряную медаль выиграла представительница Московской области Фаиля Аймалетдинова на пятом этапе Кубка России по конькобежному спорту (шорт-трек), сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«Фаиля Аймалетдинова поднялась на вторую ступень пьедестала почёта по итогам забега на 1000 метров среди женщин. Её результат составил 1 минуту и 34,926 секунды. Золотую медаль в этой дисциплине выиграла представительница Челябинской области, а бронза досталась спортсменке из Свердловской области», — говорится в сообщении.
В областном Минспорта отметили, что пятый этап Кубка России по конькобежному спорту стал финальным в этом сезоне, и напомнили, что на предыдущем этапе Фаиля Аймалетдинова завоевала серебряную медаль в забеге на 1500 метров.

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Воробьёв: в Подмосковье в ближайшее время заработают три новых ФОКа
17 февраля 2025, 10:24

Фото: ТГ-канал Андрея Воробьёва

Власти Подмосковья продолжают делать спорт доступнее для жителей. Для этого строятся новые объекты и приводятся в порядок имеющиеся, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Он поделился планами на текущий год.
Весной заработает ФОК с бассейном в Раменском. Там будут корты для занятий бадминтоном, медицинский блок и тренерские, конференц-зал. Территорию благоустроят, организуют зоны отдыха.
«Введём ещё два новых ФОКа. Один из них, с бассейном, заработает в Лобне. Там разместим раздевалки и душевые, спортивные и тренажерные залы, кафе, медблок. Будут парковка и зоны отдыха, детская площадка. ФОК с универсальным спортзалом появится в Бронницах. Там построим трибуны на 100 человек, залы силовой подготовки и для фитнеса, медблоки и буфет, организуем парковки», – написал губернатор в своём телеграм-канале.
Он добавил, что после реконструкции будут открыты Клинская школа олимпийского резерва, стадион «Спартак» в Луховицах и спортивный комплекс «Старт» в Реутове.

Ранее Воробьёв заявлял, что всего в Подмосковье в этом году введут в эксплуатацию 24 спортивных объекта.

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