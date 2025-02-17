Награды VII кинофестиваля «Любовь в каждом сердце» получили 20 фильмов

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Завершил работу седьмой международный кинофестиваль «Любовь в каждом сердце», проходивший на площадках Москвы и Московской области с 7 по 14 февраля, призы фестиваля получили 20 лент, сообщает пресс-служба мероприятия.
«Участниками конкурсной программы фестиваля стали 43 киноленты из шести стран. Призами фестиваля жюри наградило 20 фильмов. Обладателем гран-при стал фильм «Не бросайте пепел на пол» режиссера и сценариста Елены Скороходовой. Лучшим документальным фильмом была признана работа режиссера Михаила Горобчука «Фиолетовая страна». А в номинации «Лучшая документально-игровая лента» победу одержал фильм ««Будет жить!» режиссёра Александра Эжбера», — говорится в сообщении.Приз за лучшую женскую роль получила актриса фильма «Не бросайте пепел на пол» Елена Скороходова, награду за лучшую мужскую роль вручили юному актёру Лукьяну Иванову, сыгравшему в короткометражке «Давай дружить!», а Александр Рапопорт, сыгравший в фильме Алекса Плата «Нюрнберг. Многомерность зла», получил приз за профессиональную честность.
Кинофестиваль «Любовь в каждом сердце» был основан в 2017 году в подмосковном городе Дзержинский. Целью кинофестиваля является поддержка молодых режиссёров и популяризация киноискусства.
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