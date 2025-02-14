Выставку Дудина «Классик иллюстрации» открыли в усадьбе Знаменское-Губайлово

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В усадьбе Знаменское-Губайлово открылась выставка «Классик иллюстрации», на которой представлены произведения заслуженного художника России, члена Московского союза художников и Союза художников Подмосковья, профессора ВГИКа Александра Дудина. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа Красногорск.
Картины Дудина известны как в нашей стране, так и за рубежом. Их можно увидеть в частных коллекциях в таких странах, как Великобритания, Австрия и Италия.
Выставка работает в Главном доме усадьбы. Она будет интересна ценителям живописи, студентам творческих направлений и детям. Экспозицию «Классик иллюстрации» можно осмотреть до 24 марта. Стоимость билета – 200 рублей.
Адрес: Красногорск, ул. Красная Горка, д. 30.
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«Многие мастера бывшего СССР считают Дудина учителем. Второй после живописи страстью Александра Леонидовича стала иллюстрация. За несколько десятилетий он создал свыше 600 работ. Среди самых узнаваемых – оформление книги «Вий» Николая Гоголя, а также произведений таких мастеров, как Пушкин, Лермонтов, Толстой. Иллюстрации Дудина украшают и детскую литературу», – говорится в сообщении.
Выставка работает в Главном доме усадьбы. Она будет интересна ценителям живописи, студентам творческих направлений и детям. Экспозицию «Классик иллюстрации» можно осмотреть до 24 марта. Стоимость билета – 200 рублей.
Адрес: Красногорск, ул. Красная Горка, д. 30.
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Лора Луганская