Более 900 подмосковных самозанятых участвовали в 2024 году в закупках для госкомпаний

Объём закупок государственных компаний у самозанятых по итогам 2024 года вырос в России на 64% по сравнению с 2023-м. Он составил рекордные 11,9 млрд рублей, сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.