Более 900 подмосковных самозанятых участвовали в 2024 году в закупках для госкомпаний

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Объём закупок государственных компаний у самозанятых по итогам 2024 года вырос в России на 64% по сравнению с 2023-м. Он составил рекордные 11,9 млрд рублей, сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
По её словам, количество договоров впервые превысило 15 тыс. А число самозанятых, ставших поставщиками крупнейших заказчиков, обновило прошлогодний рекорд более чем на 18% и составило свыше 9 тыс.
Как напомнили в пресс-службе подмосковного Мининвеста, с 1 апреля 2020 года самозанятые могут участвовать в закупках на тех же условиях, что и малый и средний бизнес. Предпринимателей поддерживают по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика».
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«Московская область вошла в число лидеров по объёму закупок госкомпаний у самозанятых среди регионов страны. В прошедшем году самозанятые из Подмосковья заключили договоров с госкомпаниями на 974,8 млн рублей. Это на 65% больше, чем за 2023-й. Всего в закупках для госкомпаний в прошлом году участвовали 916 самозанятых из нашего региона», – уточнила Зиновьева.Лидерами по объёму закупок у самозанятых среди регионов стали Москва (1,95 млрд рублей), Курская (1,31 млрд рублей) и Московская области (0,97 млрд рублей).
Как напомнили в пресс-службе подмосковного Мининвеста, с 1 апреля 2020 года самозанятые могут участвовать в закупках на тех же условиях, что и малый и средний бизнес. Предпринимателей поддерживают по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика».
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Лора Луганская