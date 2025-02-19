Льготный заём помог запустить масштабное производство БАДов в Серпухове

Фото: пресс-служба компании «Квадрат-С»
Один из лидеров выпуска биологически активных добавок в России, компания «Квадрат-С», запустил производство на новой площадке в посёлке Оболенск городского округа Серпухов. В этом помог льготный заём федерального Фонда развития промышленности, сообщили в пресс-службе Мининвеста Подмосковья.
«Мощность нового производства позволит выпускать до 7 млн упаковок БАДов в год в разных формах, включая твёрдые желатиновые капсулы в банках и блистерах, а также саше, стики и стрипы. Уровень локализации производства превышает 50%», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.Она добавила, что в планах предприятия – запустить ещё один цех в Оболенске и расширить подмосковное производство с семи до 22 млн упаковок в год, а также начать выпуск изделий в новых формах – в каплях и мягких желатиновых капсулах. Для этого «Квадрат-С» получил второй льготный заём ФРП на 608,5 млн рублей. Общие инвестиции в новый проект развития превысят 760 млн рублей».
Благодаря реализации нового инвестпроект по развитию цеха в Подмосковье компания сможет занять до 10% российского рынка БАДов, уверенно конкурируя как с отечественными, так и с международными производителями.
Читайте также:
В импортозамещающее предприятие в Орехово-Зуеве инвестируют 1 млрд рублей
Подмосковные компании за год наладили экспорт в 43 страны при поддержке региона
Для начинающих бизнесменов Подмосковья проведут бесплатный онлайн-курс
Лора Луганская