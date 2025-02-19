Льготный заём помог запустить масштабное производство БАДов в Серпухове

Один из лидеров выпуска биологически активных добавок в России, компания «Квадрат-С», запустил производство на новой площадке в посёлке Оболенск городского округа Серпухов. В этом помог льготный заём федерального Фонда развития промышленности, сообщили в пресс-службе Мининвеста Подмосковья.