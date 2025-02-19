В импортозамещающее предприятие в Орехово-Зуеве инвестируют 1 млрд рублей

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
Торгово-производственная компания «ТЕХНИКА ТРАНСПОРТА» начала строить производственные и складские здания в Орехово-Зуевском городском округе. На участке площадью 10 га появится завод по выпуску узлов и агрегатов для подвижного состава и городского транспорта, сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
«Компания займется производством продукции, которая ранее поставлялась из-за рубежа. Инвестиции в проект оцениваются в 1 млрд рублей. Планируется создание 250 рабочих мест», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.По данным ведомства, инвестор уже обустроил дорогу к стройплощадке, подготовил и оградил территорию, подвёл электричество и приступил к техническому присоединению к газораспределительным сетям.
Подобрать земельный участок в Подмосковье для реализации инвестпроекта можно на инвестиционной карте региона.
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Лора Луганская