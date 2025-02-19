В импортозамещающее предприятие в Орехово-Зуеве инвестируют 1 млрд рублей

Торгово-производственная компания «ТЕХНИКА ТРАНСПОРТА» начала строить производственные и складские здания в Орехово-Зуевском городском округе. На участке площадью 10 га появится завод по выпуску узлов и агрегатов для подвижного состава и городского транспорта, сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.