Более 900 тысяч жителей Подмосковья проверили репродуктивное здоровье

26 января 2026, 17:44

оригинал Фото: Министерство здравоохранения Московской области

В Подмосковьк продолжается программа бесплатной репродуктивной диспансеризации для граждан в возрасте от 18 до 49 лет. Вице-губернатор региона Людмила Болатаева отметила, что за прошлый год комплексное обследование прошли более 900 тысяч человек, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.







Диагностика проводится по полису ОМС и включает:

для женщин: осмотр акушера-гинеколога, УЗИ молочных желез и органов малого таза, а также цитологические анализы;

для мужчин: консультацию уролога и специализированные исследования (спермограмма, УЗИ простаты, тесты на инфекции) по медицинским показаниям.

«В Подмосковье такую диагностику можно пройти бесплатно, по полису ОМС, в удобном формате. Мы продолжаем делать профилактику доступной и понятной для людей», — отметила Людмила Болатаева.