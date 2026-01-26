Более 900 тысяч жителей Подмосковья проверили репродуктивное здоровье
В Подмосковьк продолжается программа бесплатной репродуктивной диспансеризации для граждан в возрасте от 18 до 49 лет. Вице-губернатор региона Людмила Болатаева отметила, что за прошлый год комплексное обследование прошли более 900 тысяч человек, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Диагностика проводится по полису ОМС и включает:
- для женщин: осмотр акушера-гинеколога, УЗИ молочных желез и органов малого таза, а также цитологические анализы;
- для мужчин: консультацию уролога и специализированные исследования (спермограмма, УЗИ простаты, тесты на инфекции) по медицинским показаниям.
«В Подмосковье такую диагностику можно пройти бесплатно, по полису ОМС, в удобном формате. Мы продолжаем делать профилактику доступной и понятной для людей», — отметила Людмила Болатаева.Пройти диагностику можно в поликлинике по месту прикрепления, предъявив паспорт и полис. Для удобства граждан запись организована через портал «Здоровье», единую линию 122, инфоматы в медучреждениях или специальные чат-боты в мессенджерах.