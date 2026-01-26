В Подмосковье стартовал отбор на фестиваль «Мастер мюзикла-2026»
26 января в Красногорске начался отбор на VII Открытый областной фестиваль-конкурс «Мастер мюзикла-2026». Цель проекта — поддержка и развитие художественного творчества детей, подростков и взрослых в Подмосковье, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
К участию допускаются конкурсанты от 8 лет любого уровня подготовки, включая участников с ограниченными возможностями здоровья. Заявки принимаются с 26 января по 9 марта по двум направлениям — «Вокальное искусство» и «Театральное искусство» — и в пяти возрастных категориях: 8–12 лет, 13–16 лет, 17–24 года, 25+ и смешанная возрастная.
Фестиваль пройдет в три этапа. На первом туре участники направляют заявку и видеозапись выступления. Итоги подведут до 13 марта: лучшие получат приглашение на очный второй этап, который пройдет 21–22 марта в ДК «Салют» Красногорска. Гала-концерт и награждение победителей назначены на 10 апреля в ДК «Подмосковье».
Ежегодно проект собирает более 600 солистов и коллективов. В 2025 году в конкурсе участвовали 36 коллективов из 27 муниципалитетов Подмосковья, а также коллективы из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Новороссийска, Рязани и других городов России.
Положение о фестивале и форму заявки можно найти в официальном сообществе конкурса во «ВКонтакте».
