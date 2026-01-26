В Подмосковье стартовал отбор на фестиваль «Мастер мюзикла-2026»

26 января 2026, 17:11

оригинал Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

26 января в Красногорске начался отбор на VII Открытый областной фестиваль-конкурс «Мастер мюзикла-2026». Цель проекта — поддержка и развитие художественного творчества детей, подростков и взрослых в Подмосковье, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.