Более чем 350 000 ребят помогли в подмосковном Детском Центре Рошаля

30 декабря 2025, 13:42

оригинал Фото: пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области

Детский научно-клинический центр имени Л.М. Рошаля, открывшийся 21 августа 2024 года, стал настоящим флагманом детской медицины Московской области. С момента запуска Центра медпомощь получили более 350 000 детей. Только в 2025 году врачи приняли более 273 000 юных пациентов, сообщили в подмосковном Минздраве.