Более чем 350 000 ребят помогли в подмосковном Детском Центре Рошаля
Детский научно-клинический центр имени Л.М. Рошаля, открывшийся 21 августа 2024 года, стал настоящим флагманом детской медицины Московской области. С момента запуска Центра медпомощь получили более 350 000 детей. Только в 2025 году врачи приняли более 273 000 юных пациентов, сообщили в подмосковном Минздраве.
Центр лечит не только детей Подмосковья. Директор учреждения Татьяна Шаповаленко отметила, что более 6 000 маленьких пациентов приехали из других регионов, а свыше 13 000 — из Москвы. По ее словам, за время работы Центра в стационаре лечились более 33 000 детей, травмпункт принял свыше 25 000 пациентов, а врачи провели более 24 000 операций и порядка 20 000 телемедицинских консультаций.
Кроме того, в Консультативно-диагностическом центре помощь оказали более чем 192 000 детей, а в Центре критических состояний зарегистрировали почти 4 300 обращений.
Центр имени Рошаля координирует работу всех детских учреждений региона. Здесь трудятся специалисты со всей страны — лидеры в сфере педиатрии, хирургии, реабилитации и диагностике. Медицинскую помощь оказывают по 28 профилям — урологическому, хирургическому, травматологическому, кардиологическому, эндокринологическому, инфекционному, неврологическому и другим.
Для тысяч семей Детский Центр Рошаля уже успел стать местом, где детям помогают выздороветь и получить квалифицированную медицинскую поддержку в любое время.