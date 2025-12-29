В Московском областном онкодиспансере установили новый аппарат МРТ
Новый высокопольный аппарат для магнитно-резонансной томографии заработал в поликлиническом отделении Московского областного онкодипансера. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
Всего с начала года в медучреждения региона поступили девять аппаратов МРТ.
«Один из этих девяти аппаратов ввели сегодня в эксплуатацию в областном онкологическом диспансере. На его закупку выделили более 250 миллионов рублей», — рассказал зампред регионального правительства — глава Минздрава Подмосковья Максим Забелин.Современную медицинскую технику для больниц и поликлиник Московской области закупают поручению главы региона Андрея Воробьёва в рамках реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».