В Московском областном онкодиспансере установили новый аппарат МРТ

29 декабря 2025, 16:18

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Новый высокопольный аппарат для магнитно-резонансной томографии заработал в поликлиническом отделении Московского областного онкодипансера. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.





Всего с начала года в медучреждения региона поступили девять аппаратов МРТ.





«Один из этих девяти аппаратов ввели сегодня в эксплуатацию в областном онкологическом диспансере. На его закупку выделили более 250 миллионов рублей», — рассказал зампред регионального правительства — глава Минздрава Подмосковья Максим Забелин.