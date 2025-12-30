Чебурашка поздравил маленьких пациентов подмосковного НИКИ детства

30 декабря 2025, 12:11

Видео: пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области

В преддверии Нового года в НИКИ детства устроили праздничную встречу для самых юных пациентов. В гости к детям пришли Чебурашка, Дед Мороз и Снегурочка. Они поздравили ребят с праздниками, поиграли с ними и вручили каждому новогодний подарок. Об этом сообщили в подмосковном Минздраве.





Дети участвовали в конкурсах, разгадывали загадки, пели песни и с удовольствием играли в игры. Праздник прошёл в тёплой и доброжелательной атмосфере — с улыбками, смехом и настоящим новогодним настроением.



Фото: пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области Одним из самых ярких моментов стало появление большого Чебурашки. Огромный мягкий герой сразу привлёк внимание детей. Ребята водили с ним хоровод, смеялись и танцевали. Медики отмечают, что такие встречи помогают детям отвлечься от лечения, почувствовать заботу и снизить уровень стресса.



«Наша главная задача — дарить детям надежду, радость и ощущение праздника, даже если они находятся на лечении. Такие встречи дарят пациентам веру в волшебство и дарят радость», — отметила директор НИКИ детства Нисо Одинаева.